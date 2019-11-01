Депутаты Рады ответили членам Конгресса на критику полка "Азов"

Депутаты Верховной рады Украины написали письмо членам Палаты представителей Конгресса США, в котором выступили в защиту полка украинской национальной гвардии "Азов". Ранее 40 членов Палаты представителей – члены Демократической партии – обвинили "Азов" в неонацизме и поддержке терроризма.
В письме украинских депутатов, инициатором которого стал глава комитета Верховной рады по международным делам Богдан Яременко (фракция "Слуга народа"), выражается благодарность Соединённым Штатам за поддержку Украины, в том числе в противостоянии России, действия которой охарактеризованы как агрессия. Однако, как сказано в письме, "в условиях войны любая критика в адрес военнослужащих должна быть аргументированной, а доказательства их причастности – безупречными". В связи с этим украинские депутаты напоминают о той роли, которую прежде батальон, а ныне полк "Азов" сыграл в боевых действиях в Донбассе, и о потерях, которые он понёс, защищая суверенитет Украины. В письме также сказано, что обвинения в адрес "Азова" в поддержке терроризма и экстремизма "ложатся тяжким грузом" на сердца украинских военных.
В то же время письмо в сравнении с недавними высказываниями министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который заявил, что "Азов" стал жертвой "позорной информационной кампании", содержит более мягкие формулировки. Депутаты призывают Конгресс предоставить им доказательства противоправной деятельности бойцов "Азова", если они имеются, и заявляют о готовности их расследовать.
- Ранее сорок членов Палаты представителей Конгресса подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Поводом для письма стали сообщения о ряде американских граждан, которые в качестве добровольцев служили в "Азове", а также упоминание об общении с бойцами "Азова", которое содержалось в так называемом манифесте Брентона Тарранта, убившего более 50 человек в мечетях новозеландского города Крайстчёрч весной этого года. "Азов" в письме назван "насильственной белой экстремистской группой за рубежом" с "террористической риторикой".
- При этом в письме речь идёт о давно не существующем добровольческом батальоне "Азов", который ещё в 2015 году был преобразован в полк национальной гвардии Украины.
- В Конгрессе США и ранее критиковали "Азов", обвиняя его в неонацизме и причастности к международному терроризму.
- В самом подразделении не отрицают, что в нём служит большое число националистически настроенных людей, однако отвергают обвинения в неонацизме. В "Азове" и в МВД Украины подчёркивают, что речь уже не идёт о добровольческом отряде, а о регулярном подразделении украинских правоохранительных органов.
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