Депутаты Рады ответили членам Конгресса на критику полка "Азов"

Депутаты Верховной рады Украины написали письмо членам Палаты представителей Конгресса США, в котором выступили в защиту полка украинской национальной гвардии "Азов". Ранее 40 членов Палаты представителей – члены Демократической партии – обвинили "Азов" в неонацизме и поддержке терроризма.

В письме украинских депутатов, инициатором которого стал глава комитета Верховной рады по международным делам Богдан Яременко (фракция "Слуга народа"), выражается благодарность Соединённым Штатам за поддержку Украины, в том числе в противостоянии России, действия которой охарактеризованы как агрессия. Однако, как сказано в письме, "в условиях войны любая критика в адрес военнослужащих должна быть аргументированной, а доказательства их причастности – безупречными". В связи с этим украинские депутаты напоминают о той роли, которую прежде батальон, а ныне полк "Азов" сыграл в боевых действиях в Донбассе, и о потерях, которые он понёс, защищая суверенитет Украины. В письме также сказано, что обвинения в адрес "Азова" в поддержке терроризма и экстремизма "ложатся тяжким грузом" на сердца украинских военных.

В то же время письмо в сравнении с недавними высказываниями министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который заявил, что "Азов" стал жертвой "позорной информационной кампании", содержит более мягкие формулировки. Депутаты призывают Конгресс предоставить им доказательства противоправной деятельности бойцов "Азова", если они имеются, и заявляют о готовности их расследовать.