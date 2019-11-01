Вот тебе и Рунетов день. В Сети - о запуске "суверенного интернета"

1 ноября вступил в силу закон "об устойчивом интернете в России". Лояльные Кремлю СМИ в описании закона упирают на то, что он нужен для обеспечения "безопасности россиян", "защиты от угроз" и "бесперебойной работы интернета". Но большинство граждан уверены, что на самом деле речь идет о построении "суверенного Рунета", замкнутой системы, которую можно будет в любой момент отрезать поворотом рубильника от окружающей информационной среды – как это уже случилось в Китае.

Валентин Коваленко

Ну, вот тебе, бабушка, и Рунетов день!

Григорий Пасько

Иногда и дурацкий сапог оставляет неизгладимый след.

Станислав Ежи Лец.

Страшно представить себе, какое количество законодательного дерьма придется вычищать потомкам!

То, во что может превратиться после принятия закона российская сеть, уже давно окрестили "Чебурнетом" – благодаря шутке члена Совета Федерации Максима Кавджарадзе, который в далеком 2014 году предложил назвать "суверенный интернет" именами крокодила Гены или Чебурашки, потому что "нигде в мире Чебурашки больше нет". Судя по мемам, авторы которых пытаются представить себе будущий "Чебурнет", в том, что Россию ждет откат к прошлому, никто не сомневается.

По ироническому совпадению, именно сегодня многие отмечают наступление того самого будущего, в котором происходит действие культового фильма Bladerunner.

Александр Амзин

Действие «Бегущего по лезвию» больше не разворачивается в будущем (как ушла в прошлое несколько лет назад вторая серия «Назад в будущее»).



Андроиды? Нет

Космические путешествия? Нет, но есть надежда

Летающие машины? Нет



Миллиарды долларов инвестиций в технологии и инновации? Да

Клон-фабрики и расцвет биотеха? Пожалуй

Гораздо более крутой VR и вообще компьютеры, чем в фильме? Да



Суверенный рунет…ой, это же не из фантастического фильма

Другие сравнивают будущий "урезанный" вариант Сети со вкусом "санкционного" сыра и другими суррогатами.

Олег Козырев

Суверенный интернет можно сравнить с суверенной кругосветкой по МКАДу вместо кругосветного путешествия. Вроде бы и там и там круг, но всё же чего-то не хватает.

Вадим Пономарев

Суверенный интернет, это как суверенный сыр, или суверенный телевизор. Лживый, убыточный и <совсем> никому не нужный, кроме <Путина>.

С другой стороны, пока система еще не введена в действие – и судя по тому, насколько плохо российские надзорные органы справляются с технологическими задачами, может так и не заработать в полную силу.

Тестирование системы фильтрации трафика на Урале уже выявило сбои, пишет The Bell:

О сбоях при тестировании DPI в Уральском федеральном округе The Bell рассказали трое сотрудников операторов связи и двое знакомых с ходом теста чиновников. «Оборудование тестировалось ночью, сеть легла», — рассказывает один из них. В некоторых случаях сеть просто переставала работать, подтверждает сотрудник одного из операторов. Третий говорит, что случаев, когда сеть полностью «ложилась», не было, но были сценарии, когда блокировка нужного ресурса замедляла работу других ресурсов или всего сервиса провайдера.

"Коммерсантъ" со слов анонимного источника сообщает, что на установку нужного оборудования по всей стране понадобится еще по меньшей мере год, а перечень угроз, при которых будет включаться фильтрация трафика, еще не утвержден:

По словам близкого к администрации президента источника “Ъ”, закон все же начнет работу, «но по факту не на всей территории».

С другой стороны, пользователи подозревают, что даже частичная фильтрация трафика может помочь властям бороться с самоорганизацией граждан, если те вдруг вздумают протестовать.

Несогласным гражданам остается только изучать способы обхода блокировок, которые публикуют нынче многие независимые СМИ.

Катерина Смирнова

С 1 ноября вступает в силу закон о суверенном рунете. Спасибо @TheBell за инструкцию и список законных и сравнительно простых способов обхода блокировок:

1. Первый — защищенный браузер Tor. Это использование анонимного браузера, надежного протокола и проверенных временем технологий для приватности

2. Второй способ называется DNS-over-HTTPS (DoH). Это технология, созданная специально для шифровки запроса к серверу имен и не позволяющая подсмотреть, куда вы направляетесь. В России она на массовом уровне в популярных браузерах (Firefox, Chrome) заработает, вероятно, в конце 2019 — начале 2020 года.

3. Третий способ — установить приложение Cloudflare 1.1.1.1, которое реализует аналогичную DoH процедуру уже сейчас, но пока только на мобильных устройствах и используя собственный протокол.

В конце концов, даже знаменитый китайский "Золотой щит" обойти при желании нетрудно.