Вышинский взял интервью у Цемаха. В нём нет ни слова про "Бук"

Бывший главный редактор "РИА Новости Украина", ныне исполнительный директор МИА "Россия сегодня" и член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский взял интервью у Владимира Цемаха, которого международное следствие называло важным свидетелем по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом.

В заголовке интервью, опубликованного на сайте РИА Новости, слово "свидетель" взято в кавычки.

В тексте интервью ни разу не упоминается зенитный ракетный комплекс "Бук", из которого - согласно выводам следствия, которое ведётся под эгидой прокуратуры Нидерландов - 17 июля 2014 года был сбит "Боинг".

Гибели "Боинга" посвящён только один вопрос. Вышинский спросил у Цемаха, что он знал про сбитый "Боинг", на что его собеседник ответил: "Что населению было известно, то и мне. Я узнал или вечером, или на следующий день утром, что произошло".

При этом контекст вопроса несколько парадоксален, поскольку в предыдущем ответе речь идёт о событиях 26 июня 2014 года, когда Цемах, по его словам, стал начальником ПВО пророссийских сепаратистов в городе Снежное Донецкой области, ещё до того, как "Боинг" был сбит. Вопрос же звучит "Что вы знали тогда про сбитый "Боинг"?"

Владимир Цемах также рассказывает, что в СИЗО Киева его несколько раз допрашивали представители международной следственной группы - из Нидерландов и Австралии.

О содержании вопросов и ответов на этих допросах Цемах не рассказывает. Он упоминает лишь, что считает себя невиновным, а также о том, что ему якобы предлагали "домик в Голландии" и защиту по программе защиты свидетелей. Он отказался.

Владимир Цемах также подтверждает - несмотря на ряд публиковавшихся раньше утверждений - что в момент гибели "Боинга" действительно руководил ПВО сепаратистов в Снежном, городе, неподалёку от которого, как утверждает следствие, располагался "Бук". При этом он уверяет, что в его подчинении были лишь две зенитные установки ЗУ-23 и два ПЗРК. О "Буке" он не упоминает.

Цемах также рассказывает о подробностях своего захвата сотрудниками украинских правоохранительных органов летом этого года.

В интервью не сказано, где оно было взято, и чем сейчас занимается Цемах.