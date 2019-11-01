Вышинский взял интервью у Цемаха. В нём нет ни слова про "Бук"

Бывший главный редактор "РИА Новости Украина", ныне исполнительный директор МИА "Россия сегодня" и член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский взял интервью у Владимира Цемаха, которого международное следствие называло важным свидетелем по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом.
В заголовке интервью, опубликованного на сайте РИА Новости, слово "свидетель" взято в кавычки.
В тексте интервью ни разу не упоминается зенитный ракетный комплекс "Бук", из которого - согласно выводам следствия, которое ведётся под эгидой прокуратуры Нидерландов - 17 июля 2014 года был сбит "Боинг".
Гибели "Боинга" посвящён только один вопрос. Вышинский спросил у Цемаха, что он знал про сбитый "Боинг", на что его собеседник ответил: "Что населению было известно, то и мне. Я узнал или вечером, или на следующий день утром, что произошло".
При этом контекст вопроса несколько парадоксален, поскольку в предыдущем ответе речь идёт о событиях 26 июня 2014 года, когда Цемах, по его словам, стал начальником ПВО пророссийских сепаратистов в городе Снежное Донецкой области, ещё до того, как "Боинг" был сбит. Вопрос же звучит "Что вы знали тогда про сбитый "Боинг"?"
Владимир Цемах также рассказывает, что в СИЗО Киева его несколько раз допрашивали представители международной следственной группы - из Нидерландов и Австралии.
О содержании вопросов и ответов на этих допросах Цемах не рассказывает. Он упоминает лишь, что считает себя невиновным, а также о том, что ему якобы предлагали "домик в Голландии" и защиту по программе защиты свидетелей. Он отказался.
Владимир Цемах также подтверждает - несмотря на ряд публиковавшихся раньше утверждений - что в момент гибели "Боинга" действительно руководил ПВО сепаратистов в Снежном, городе, неподалёку от которого, как утверждает следствие, располагался "Бук". При этом он уверяет, что в его подчинении были лишь две зенитные установки ЗУ-23 и два ПЗРК. О "Буке" он не упоминает.
Цемах также рассказывает о подробностях своего захвата сотрудниками украинских правоохранительных органов летом этого года.
В интервью не сказано, где оно было взято, и чем сейчас занимается Цемах.
- Владимир Цемах в начале сентября - как и Кирилл Вышинский - вошёл в число обменянных заключённых и удерживаемых лиц по договорённости между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что решение обменять Цемаха было непростым, однако заверил, что он был допрошен следствием по делу о "Боинге". Цемаха называли ключевым свидетелем, поскольку он возглавлял ПВО сепаратистов в Снежном, а также потому, что на одной из видеозаписей предположительно говорил, что "прятал "Бук"".
- Следствие пришло к выводу, что "Боинг", в котором погибли 298 человек, был сбит из установки "Бук", переправленной из России. Обвинения заочно предъявлены четверым лицам, в том числе бывшему командующему сепаратистов, гражданину России Игорю Стрелкову (Гиркину). Цемаха среди них нет.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.