В Забайкалье как минимум семь солдат срочной службы из воинской части № 54160, где во время стрельбы были убиты восемь человек, госпитализированы. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на главу организации солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа Ирину Браун.
По ее словам, в этой части служит 26 человек из Югры, из них 7 человек – в госпитале с нервным срывом. "Один не может говорить, у второго развился псориаз. Детали состояния остальных пяти мне неизвестны", – сообщила Браун. Она предположила, что "ухудшение состояния здоровья связано со стрессом, который испытали солдаты".
Кроме того, Браун сообщила, что воинскую часть, в которой произошла стрельба, расформируют, поэтому комитет матерей просит перевести 26 солдат из Югры в части ближе к родному региону.
Председатель забайкальского комитета солдатских матерей Валентина Мордова не смогла подтвердить редакции "Сибирь.Реалии" информацию о госпитализации солдат. Она заявила, что ей ничего об этом неизвестно. "Уже 15 человек мне позвонили – а мне нечего сказать: командир отключился, не отвечает. Только завтра будут подробности. Опровергнуть информацию о госпитализации тоже не могу. Завтра в Горный приедет отец Рамиля Шамсутдинова – с ним вместе поедем в часть, все осмотрим – расскажем", – заявила Мордова.
В Минобороны России заявили, что информация о госпитализации 7 и более солдат из-за нервного срыва – вымысел.
- 25 октября во время смены караула солдат в воинской части поселка Горный в Забайкалье застрелил сослуживцев из табельного оружия: убиты восемь человек, еще двое ранены.
- Перед стрельбой в воинской части в Забайкалье между рядовым Рамилем Шамсутдиновым, застрелившим военных, и ротным произошел конфликт из-за мытья пола, заявил источник в части.
- Комиссия Министерства обороны России не обнаружила фактов насилия в отношении Рамиля Шамсутдинова. Ведомство считает, что у солдата-срочника был личностный конфликт с одним из офицеров.
- Семья солдата, раненного Шамсутдиновым, обвинила представителей военной комендатуры в Забайкалье в угрозах. В "Комитете солдатских матерей России" сообщили, что тетя одного из пострадавших обратилась в военную комендатуру в Забайкалье, где ей стали угрожать проблемами, "если она будет лезть в это дело".
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