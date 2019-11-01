В Забайкалье как минимум семь солдат срочной службы из воинской части № 54160, где во время стрельбы были убиты восемь человек, госпитализированы. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на главу организации солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа Ирину Браун.

По ее словам, в этой части служит 26 человек из Югры, из них 7 человек – в госпитале с нервным срывом. "Один не может говорить, у второго развился псориаз. Детали состояния остальных пяти мне неизвестны", – сообщила Браун. Она предположила, что "ухудшение состояния здоровья связано со стрессом, который испытали солдаты".

Кроме того, Браун сообщила, что воинскую часть, в которой произошла стрельба, расформируют, поэтому комитет матерей просит перевести 26 солдат из Югры в части ближе к родному региону.

Председатель забайкальского комитета солдатских матерей Валентина Мордова не смогла подтвердить редакции "Сибирь.Реалии" информацию о госпитализации солдат. Она заявила, что ей ничего об этом неизвестно. "Уже 15 человек мне позвонили – а мне нечего сказать: командир отключился, не отвечает. Только завтра будут подробности. Опровергнуть информацию о госпитализации тоже не могу. Завтра в Горный приедет отец Рамиля Шамсутдинова – с ним вместе поедем в часть, все осмотрим – расскажем", – заявила Мордова.

В Минобороны России заявили, что информация о госпитализации 7 и более солдат из-за нервного срыва – вымысел.