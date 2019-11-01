РЖД потратит 300 миллионов рублей на копии бронепоездов

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) заказала две копии бронепоезда БП-43 времён Второй мировой войны на сумму почти в 300 миллионов рублей. Реплики должны быть изготовлены к празднованию 75-й годовщины Дня Победы. Об этом сообщает сайт "Открытые медиа".

Копия одного бронепоезда обойдётся в 148,8 миллиона рублей. Общая сумма контракта РЖД составляет 297,6 миллиона рублей. Согласно документам, бронепоезд будет состоять из двух зенитных площадок, двух бронеплощадок и двух контрольных платформ, которые использовались для обнаружения заминированных участков пути. Компания собирается предоставить подрядчику паровоз для создания реплики, а победитель тендера уже сам должен будет закупить вооружение и боекомплект. Копии бронепоезда должны быть "действующими".

Ранее РЖД собиралась выделить 300 миллионов рублей фонду "Сколково". Такую же сумму компания должна была потратить на приобретение пяти новых тепловозов для Оренбургского отделения Южно-Уральской железной дороги.