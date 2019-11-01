Глава МИД Украины рассказал о новом обмене заключёнными

Новый обмен заключёнными и задержанными между Россией и Украиной, возможно, больше не будет проходить по принципу "один к одному" и будет более масштабным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу ТСН.

По словам Пристайко, списки на очередной обмен ещё прорабатываются, и они закрыты, чтобы не ставить под угрозу сам процесс. Киев также не связывает обмен с проведением саммита в нормандском формате, дата которого пока не согласована. Но, как сказал Пристайко, он бы лично хотел, чтобы заключенные вернулись на родину максимально быстро.

Ранее МИД России заявил, что Москва и Киев обсуждают возможность нового обмена заключенными. Предыдущий по формуле "35 на 35" - состоялся в сентябре. Тогда, в числе других, в Украину вернулся режиссёр Олег Сенцов и моряки, захваченные в ноябре прошлого года вблизи Керченского пролива.

Кроме того, Пристайко отметил, что для выполнения политического блока Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта в Донбассе следует распустить так называемые "ДНР" и "ЛНР". На этом настаивает Киев.