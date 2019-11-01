В Дагестане произошли стычки между полицией и местными жителями

В Дагестанском селе Меусиша произошли столкновения местных жителей с полицейскими. Сотрудники правоохранительных органов пытались разогнать народный сход сельчан, которые выступают против строительства водовода. Об этом сообщает РИА "Дербент".

По неподтверждённой информации, трое участников народного схода были задержаны. Полиция применяла к протестующим физическую силу. На акцию вышли около 300 человек. Жители села конфликтуют с местными властями. По их мнению, строительство водовода создаст проблемы с выпасом скота и доступом к поливной воде. Сельчане также утверждают, что проект не был с ними согласован. Власти Дагестана утверждают, что строительство было одобрено местными жителями.

На завершение строительства водовода в 2019 году якобы было выделено 108 миллионов рублей. Проект должен обеспечить водой несколько районных центров.