Учёные назвали обыски в Физическом институте "акцией устрашения"

Обыски в Физическом институте имени Лебедева и в квартире директора Николая Колачевского являются акцией устрашения со стороны правоохранительных органов. Об этом говорится в заявлении Учёного совета института.

В сообщении говорится, что во время обыска институт был заполнен вооружёнными людьми в масках, а Колачевский был заблокирован в своём кабинете в течение шести часов. Учёные подчеркнули, что правоохранительные органы проявили неуважение к сотрудникам старейшего научного центра России.

"Создается впечатление, что правоохранительные органы просто не отдают себе отчет о последствиях своих действий, в результате которых Институту нанесен колоссальный репутационный ущерб, а сами правоохранительные органы дискредитированы в глазах научной общественности", – говорится в заявлении.

Учёные выразили Колачевскому свою поддержку.

Об обысках в Физическом институте Российской академии наук (РАН) и у директора стало известно 31 октября. Сам Калачевский рассказал журналистам, что его подозревают в контрабанде оптических элементов. Учёный уточнил, что следственные действия связаны с поставкой в Германию оптических элементов фирмой, которая арендовала помещение в институте. Речь идёт о компании "Триоптикс". Ранее на таможне были задержаны два оптических окошка (размером с крышку небольшой кастрюли), стоимость которых, как полагает Колачевский, от 50 до 100 тысяч рублей.

Колачевский – член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Он возглавляет Физический институт РАН с 2015 года.