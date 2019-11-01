РБК: расстрелявшего сослуживцев отправили в караул, нарушив приказ

Командиры воинской части в Забайкалье с нарушением приказа направили в караул солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев. Об этом на закрытом совещании заявил министр обороны Сергей Шойгу, пишет РБК со ссылкой на источники.

Собеседники газеты уточняют, что Шойгу приказывал направлять в армейские подразделения охраны на длительные задания (боле трёх суток) служащих по контракту, а не солдат срочной службы.

"Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу", — сказал источник РБК. По словам министра, "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" Шамсутдинова не могли назначить в караул.

25 октября во время смены караула солдат Рамиль Шамсутдинов в воинской части поселка Горный в Забайкалье застрелил сослуживцев из табельного оружия: убиты восемь человек, еще двое ранены. Комиссия Министерства обороны России не обнаружила фактов насилия в отношении рядового. Ведомство считает, что у солдата-срочника был личностный конфликт с одним из офицеров.

В пятницу СМИ сообщили, что как минимум семь солдат срочников из воинской части в Горном попали в госпиталь из-за нервного срыва. Минобороны назвали эту информацию вымыслом.