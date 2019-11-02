Демократ Бето О'Рурк снял кандидатуру с выборов президента США

В Соединённых Штатах один из претендентов на выдвижение в президенты от демократов - бывший конгрессмен Бето О'Рурк - в пятницу заявил, что выбывает из предвыборной гонки.

О'Рурк в обращении к сторонникам признал, что не видит возможностей оживить свою избирательную кампанию. Он также заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Сенат, и пообещал поддержать любого демократа, который станет официальным кандидатом от партии и бросит вызов на выборах действующему президенту Дональду Трампу.

О'Рурк, которому сейчас 47 лет, привлёк к себе внимание в прошлом году яркой кампанией за избрание сенатором от штата Техас. Хотя он и проиграл республиканцу Теду Крузу, разрыв в голосах был очень небольшим - учитывая, что Техас считается "красным" штатом, то есть бастионом республиканцев, наблюдатели расценили это как успех демократа, который смог собрать миллионы долларов на свою кампанию.

На президентские выборы О'Рурк шёл под радикально антитрамповскими лозунгами, обещая, помимо прочего, запретить свободное владение определёнными видами оружия, добиться выплаты репараций потомкам рабов и отменить налоговые льготы для религиозных организаций. Популярность политика среди избирателей демократов, по опросам, однако, падала, в последние недели О'Рурк не набирал больше 2-3 процентов. Приток денежных средств в кампанию также почти прекратился.

На выдвижение в президенты от демократов и после снятия О'Рурка претендует рекордное для этой стадии кампании число кандидатов - их более 15. Фаворитами считаются бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Элизабет Уоррен, они лидируют в большинстве опросов. По оценкам комментаторов, шансы есть и у сенатора Берни Сандерса, мэра Пита Буттиджича, возможно и ещё у нескольких кандидатов.

Первые праймериз пройдут в начале февраля в штатах Айова и Нью-Гэмпшир. В пятницу ведущие кандидаты от демократов встретились в Айове на торжественном "Празднике свободы и справедливости" (ранее известном как "Обед в честь Джефферсона и Джексона"), куда съехались активисты со всего штата. О'Рурк тоже там был, но на сцену уже не вышел.