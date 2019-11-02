В порту Находка произошёл взрыв на танкере "Залив Америка"

В порту Находка в Приморском крае в субботу произошёл взрыв на танкере "Залив Америка". В морском спасательно-координационном центре Владивостока произошедшее назвали "хлопком неясного происхождения" - сообщает Сибирь.Реалии. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, возгорания не последовало.

В результате происшествия погибли три человека. Тела двоих жертв взрыва извлекли из воды, тело третьего ищут - сообщается, что он утонул на глазах у экипажа. Всего на судне было 9 человек.​

Издание VL.ru опубликовало видео с танкером "Залив Америка" после взрыва.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. Известно, что танкер шел без груза. На судне поврежден кабель-трасса, якорные устройства в нерабочем состоянии, при этом следов нефтепродуктов нет, герметичность судна не нарушена. К танкеру направлены два портовых буксира.



В компании "Наяда", владеющей судном, ТАСС заявили, что танкер имеет все документы, разрешающие работу, а совсем недавно судно проходило ремонт на судоремонтном заводе в Китае. "Залив Америка" перевозил нефтепродукты на Сахалин и в порты Приморского края.