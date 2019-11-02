В Калининграде в отношении ​активиста Михаила Фельдмана возбуждено уголовное дело о надругательстве над государственными символами России. Об этом сообщил Комитет общественной самозащиты со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер.

В квартире Фельдмана утром 1 ноября прошли обыски, полицейские изъяли у него оргтехнику, а затем допросили в отделении и отпустили. В уголовном деле речь идет о нескольких публикациях в социальных сетях. Предполагается, что около года назад в одном из постов Фельдман выложил фотографию триколора с надписью "вытирайте ноги", уточнил портал "ОВД-инфо".



Это уже второе уголовное дело о надругательстве над государственными символами против Фельдмана. В 2015 году Михаила Фельдмана приговорили к 1 году и 1 месяцу лишения свободы за вывешивание немецкого флага на гараже управления ФСБ в Калининграде. Его отпустили в зале суда, так как он уже отбыл наказание в СИЗО.