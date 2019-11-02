В США проверят сделку с участием TikTok на предмет угрозы безопасности

В Соединённых Штатах Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS), который изучает сделки, совершаемые иностранными покупателями, на предмет потенциальной угрозы национальной безопасности, начал проверку китайской корпорации ByteDance Technology, которая является владельцем набирающего популярность сервиса коротких видео TikTok. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, проверка связана со сделкой о приобретении американского приложения для соцсетей Musical.ly, который стал частью TikTok в 2018 году.



Объём сделки составил около 1 миллиарда долларов. Как сообщает "Голос Америки", на прошлой неделе сенаторы Чак Шумер и Том Коттон – демократ и республиканец – обратились к и. о. директора Национальной разведки США Джозефу Магуайру с призывом провести расследование о потенциальной угрозе национальной безопасности в связи с этой сделкой. Они заявили, что обеспокоены сбором пользовательских данных, которые осуществляет социальная сеть TikTok. Кроме того, они опасаются, что сервис может быть использован Китаем для оказания воздействия на взгляды американцев. Ещё одно опасение касается возможной цензуры контента.



В США, по последним данным, более 26 миллионов активных пользователей TikTok, причём около 60 процентов из них – молодые люди в возрасте до 24 лет.