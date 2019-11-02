HRW: призыв жителей Крыма в российскую армию незаконен

Россия не имеет права проводить призыв в армию в аннексированном Крыму - утверждает международная правозащитная организация Human Rights Watch. Накануне она выпустила доклад о призыве в армию в Крыму, а также о наказаниях, которым подвергаются люди, которые пытаются избежать призыва.

Как говорится в докладе, с точки зрения международного права Россия оккупирует Крым, что накладывает на неё обязательства в соответствии с Четвёртой Женевской конвенцией. Эта конвенция предусматривает, что страна-оккупант не должна заставлять жителей оккупированных территорий служить в её вооружённых или вспомогательных силах, а также не должна пропагандировать добровольную службу в своей армии.

В соответствии с докладом, в котором приведены данные Минобороны России, в Крыму с 2015 года были призваны в российскую армию от 18 до 19 тысяч человек, из них более 3 тысяч - в ходе весеннего призыва в 2019 году. В осенний призыв, который начался 1 октября, планируется призвать более 2 тысяч. При этом с 2016 года большинство жителей Крыма служит в воинских частях, расположенных за его пределами.

Правозащитники собрали информацию также о более чем 70 случаях наказаний за уклонение от призыва в российскую армию в Крыму. По большей части, речь идёт о штрафах. Human Rights Watch подчёркивает, что эти наказания с точки зрения международного права также незаконны.

Россия считает Крым частью своей территории, добровольно присоединившейся в результате референдума в 2014 году. Жители Крыма по российским законам считаются гражданами России, которые, соответственно, подлежат призыву в общем порядке. Украина и большинство стран ООН считают Крым оккупированной Россией в нарушение международного права украинской территорией.