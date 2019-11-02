"Роскосмос" отказался от запуска спутников "Гонец" на ракете "Ангара"

Госкомпания "Роскосмос" расторгла контракт с Центром имени Хруничева на производство и поставку ракеты-носителя "Ангара-1.2". С её помощью в октябре 2021 года планировалось вывести на орбиту три спутника "Гонец-М".

Как сообщает "РИА-Новости", контракт на поставку ракеты до 2021 года, заключённый в июле на сумму более двух миллиардов рублей, был расторгнут 30 октября. Причины издание не называет. При этом в июне сообщалось, что омское производственное объединение "Полёт", являющееся дочкой Центра Хруничева, срывает сроки производства ракет "Ангара".

"Роскосмос", в свою очередь, опубликовал в субботу утром пресс-релиз, в котором говорится, что спутники "Гонец" в 2021 году будут выводиться на орбиту на ракете-носителе "Союз-2" – он полностью адаптирован под эти аппараты.

Производство "Ангары" на предприятии "Полёт" разворачивается и станет серийным в 2023 году. Сейчас готовятся лётные испытания этой ракеты, которую в госкорпорации считают перспективной и видят в ней замену "Протону-М" – с 2014 года.

На 5 ноября намечен визит генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина на космодром "Восточный", где строится стартовый комплекс "Ангары". На следующий день он посетит Омск, где эта ракета производится, уточняют авторы пресс-релиза. О срыве сроков в нём не говорится. Производство "Ангары" госкорпорация называет приоритетной задачей.