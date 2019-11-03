Российский боксёр Сергей Ковалев не смог защитить титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). 36 летний спортсмен проиграл нокаутом действующему чемпиону Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в среднем весе, 29-летнему мексиканцу Саулю Альваресу.

Бой, проходивший в Лас-Вегасе 2 ноября, закончился в 11-м раунде.