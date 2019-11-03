Российский боксёр Сергей Ковалев не смог защитить титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). 36 летний спортсмен проиграл нокаутом действующему чемпиону Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в среднем весе, 29-летнему мексиканцу Саулю Альваресу.
Бой, проходивший в Лас-Вегасе 2 ноября, закончился в 11-м раунде.
- Альварес завоевал титул в четвёртой весовой категории, он — регулярный чемпион мира по версии WBA в суперсреднем весе, а до этого выигрывал титулы в полусреднем и первом среднем весе.
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