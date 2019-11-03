Дональд Трамп посетил бой MMA за титул "главного засранца"

Президент США Дональд Трамп посетил бой смешанных единоборств MMA за титул "главного засранца". Бой за пояс с таким названием прошёл в центре Нью-Йорка в ночь на воскресенье по московскому времени. Его проводила лига UFC, в поединке участвовали американцы Хорхе Масвидаль и Нэйт Диас.
Трамп стал первым президентом США, посетившим смешанные единоборства, отмечает сайт MMA Mania. Вместе с ним на трибуне сидели высокопоставленные представители республиканской партии и сыновья президента — Дональд Трамп-младший и Эрик
В прошлое воскресенье Трамп посетил бейсбольный матч в Вашингтоне, где был плохо принят зрителями, сообщает Би-би-си. В этот раз публика приняла президента гораздо дружелюбнее, отмечает канал. Демократическая партия в Конгрессе начала процедуру импичмента президента, согласно соцопросам, половина американцев её поддерживают, половина — выступают против.
- В 2001 году лига UFC проводила бои в принадлежавшем Трампу казино "Тадж-Махал" в Атлантик-Сити, тогда этот вид спорта был значительно менее популярным, чем сейчас.
- Хорхе Масвидаль победил Нэйта Диаса техническим нокаутом — врачи остановили бой между третьим и четвёртым раундом из-за рассечения у Диаса.
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