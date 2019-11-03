Дональд Трамп посетил бой MMA за титул "главного засранца"

Президент США Дональд Трамп посетил бой смешанных единоборств MMA за титул "главного засранца". Бой за пояс с таким названием прошёл в центре Нью-Йорка в ночь на воскресенье по московскому времени. Его проводила лига UFC, в поединке участвовали американцы Хорхе Масвидаль и Нэйт Диас.

Трамп стал первым президентом США, посетившим смешанные единоборства, отмечает сайт MMA Mania. Вместе с ним на трибуне сидели высокопоставленные представители республиканской партии и сыновья президента — Дональд Трамп-младший и Эрик

В прошлое воскресенье Трамп посетил бейсбольный матч в Вашингтоне, где был плохо принят зрителями, сообщает Би-би-си. В этот раз публика приняла президента гораздо дружелюбнее, отмечает канал. Демократическая партия в Конгрессе начала процедуру импичмента президента, согласно соцопросам, половина американцев её поддерживают, половина — выступают против.