Дислоцированная в Бурятии танковая бригада российской армии получила почётное наименование "ударной". Такое решение было принято по итогам контрольной проверки соединения, сообщает издание "Байкал-Daily". Зимой 2015 года соединение связывали с боями в районе украинского Дебальцова.

В феврале 2015 года город на востоке Донецкой области был захвачен пророссийскими сепаратистами после тяжёлых боёв. Согласно многочисленным сообщениям, участие в них принимала регулярная российская армия. Среди замеченных там соединений журналисты и исследовательские проекты называли базирующуюся в Улан-Удэ 5-ю отдельную гвардейскую танковую Тацинскую Краснознамённую ордена Суворова бригаду.

У одного из военнослужащих подразделения взяла интервью "Новая газета", он рассказал, что принимал участие в бою у Дебальцева. По его словам, в бою принимали участие около 120 человек из бригады с 31 танком и 9 БМП. Официально российские власти отрицают участие в конфликте.