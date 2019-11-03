ООН: с 2014 года в Донбассе убито более 3,3 тыс. мирных граждан

Начиная с весны 2014 года в результате войны в Донбассе убито более 3 тысяч 330 мирных граждан, следует из обновлённых данных Организации Объединенных Наций.

В ООН сообщили, что около 9 тысяч жителей были ранены, а 1 миллион 300 тысяч человек стали внутренними переселенцами.

В организации также отметили, что в результате конфликта появилась "линия соприкосновения" длиной 427 километров, из-за чего был перекрыт "доступ к основным услугам". По данным ООН, 3,5 миллиона человек нуждаются сейчас в помощи.