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Самой прибыльной компании в мире разрешили выйти на биржу

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение размещения части акций на бирже. Пресс-релиз о принятом решении размещён на сайте регулятора.

Государственный нефтяной гигант — самая доходная компания в мире. По итогам 2018 года чистая прибыль компании составляла больше 111 миллиардов долларов, за первое полугодие 2019 года — почти 47 миллиардов.

Привлечь инвестиции Saudi Aramco может из оценки в 1-2 триллиона долларов, что сделает её самой дорогой компанией в мире. Предполагается, что рынку будут предложены пять процентов акций на сумму 50-100 миллиардов долларов. Заработанные деньги пойдут на диверсификацию экономики королевства.

  • Рекордное размещение на бирже принадлежит китайской компании Alibaba Group. В 2014 году компания продала акции на 25 миллиардов долларов при оценке почти в 170 миллиардов.

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