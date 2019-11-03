Джонсон извинился за то, что нарушил обещание о Брекзите 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед членами Консервативной партии, которые летом нынешнего года избрали его её лидером (что гарантировало ему должность премьера) за то, что не выполнил обещание и не вывел Британию из ЕС к 31 октября.

Джонсону не удалось осуществить свой план, хотя он и обещал, что скорее "умрёт в канаве", чем допустит отсрочку Брекзита.

Джонсон назвал новую отсрочку Брекзита заслуживающей "глубокого сожаления". Выступая в воскресенье на телеканале Sky News, премьер заявил, что оказался жертвой обстоятельств. Парламент принял специальный закон, который обязал его просить об отсрочке - что Джонсон и сделал, подчеркнув, что делает это не по собственной воле, и даже лично не подписав соответствующее письмо в Брюссель. Евросоюз отложил Брекзит до 31 января 2020 года, а британский парламент по инициативе Джонсона назначил досрочные выборы в Палату общин на 12 декабря.

Премьер заявил, что "глубоко сожалеет" о невыполненном обещании, однако напомнил, что ему удалось в октябре заключить с Евросоюзом соглашение о выходе Британии из ЕС. Он призвал поддержать консерваторов на выборах. Если они получат большинство, то, по словам Джонсона, Британия выйдет из ЕС в соответствии с этим договором, а если исход выборов будет иным, судьба Брекзита будет неясна.

Джонсон также отказался от предложенного ему лидером Партии Брекзита Найджелом Фараджем предвыборного союза. Фарадж предлагал, что его партия не будет соперничать с консерваторами в большинстве округов в обмен на отказ Джонсона от соглашения с ЕС, которое Фарадж считает "ненастоящим" Брекзитом. Теперь, по всей видимости, Партия Брекзита выставит кандидатов в большинстве округов, что может затруднить победу консерваторов в ряде из них.