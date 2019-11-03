Документы: Манафорт считал, что сервер демократов взломала Украина

Министерство юстиции США опубликовало в субботу около 500 страниц документов, имеющих отношение к расследованию предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, которое вёл спецпрокурор Роберт Мюллер. Минюст проиграл судебный иск, поданный изданием BuzzFeed и телеканалом CNN.

В опубликованных документах содержатся, в частности, бесед агентов ФБР с бывшим заместителем главы предвыборного штаба Дональда Трампа Риком Гейтсом, бывшим главой этого штаба Полом Манафортом, бывшим юристом Трампа Майклом Коэном и бывшим советником президента Стивом Бэнноном. В документах также есть переписка Бэннона с Джаредом Кушнером, зятем и старшим советником Трампа.

Часть информации в документах заретуширована, поскольку она носит конфиденциальный характер.

Изучившие документы журналисты Reuters и The Guardian обращают внимание на то, что Пол Манафорт, который сейчас отбывает тюремный срок по обвинению в уклонении от налогов и других преступлениях в связи с его работой на Украине, во время кампании 2016-го года выступал с утрерждениями, что сервер Демократического национального комитета был взломан, вероятнее всего, не российскими, а украинскими хакерами. Утверждается также, что с подобными заявлениями выступал Константин Килимник, бывший бизнес-партнёр Манафорта, которому тоже предъявлены обвинения в рамках расследования Мюллера и который, по ряду утверждений, связан с российскими спецслужбами.

При этом, как следует из переписки Кушнера и Бэннона, ближайшее окружение Трампа после увольнения Манафорта из его предвыборного штаба летом 2016 года настаивало на том, что от него "необходимо держаться подальше, как от чумы".

Манафорт, впрочем, был не единственным в штабе Трампа, кто не верил в причастность России ко взлому сервера демократов. Такого же мнения, как следует из показаний Рика Гейтса, придерживался и генерал Майкл Флинн, недолго бывший советником президента по национальной безопасности. Он впоследствии был осуждён за ложь под присягой.