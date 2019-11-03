Умерла Мари Лафоре - исполнительница песни "Манчестер и Ливерпуль"

В Швейцарии на 81-м году жизни умерла французская актриса и певица Мари Лафоре. Об этом сообщает в воскресенье радио France Internationale.

Мари Лафоре получила известность в 1960-е годы - сначала как актриса, снявшись в фильмах "На ярком солнце", где она играла вместе с Аленом Делоном, и "Златоокая девушка", а затем как певица. Всего она сыграла в 35 фильмах и выпустила 42 альбома.

Лафоре была известна и в Советском Союзе. Мелодия песни "Манчестер и Ливерпуль", которую она исполняла, в 1970-80-х годах служила заставкой для прогноза погоды в телевизионной программе "Время".



С 1978 года Мари Лафоре жила в Швейцарии, где открыла картинную галерею. В последний раз вышла на сцену в Париже в 2005 году.