Снимай стеклышки, бить будем. Блогеры об атаке ФСБ на физиков

В среду в Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук пришли с обыском. Обыск прошёл и у директора института член-корреспондента РАН Николая Колачевского, которого, как он рассказывает, у двери дома ждала у двери группа автоматчиков. Сразу же после обыска его отвезли на допрос и отпустили только на следующий день под подписку о невыезде.

Антон Вершовский

Не могу прийти в себя. Колачевский - настоящий ученый, в отличие от десятков и сотен других директоров. Талант, энтузиаст. В свои 47 лет - знаменитость мирового уровня. Директор, избранный настоящим, а не нарисованным голосованием. Конечно, такого надо прижать и дожать.

Владимир Суханов

Кабинет-музей директора, в котором работали академики Скобельцын, Басов, Келдыш, Крохин и Месяц, был впервые перевернут вверх дном "вежливыми людьми" в целях "отыскания и изъятия предметов, ценностей и информации, добытых преступным путем", - сказал Николай Колачевский.

Освободившись, Колачевский сообщил, что дело, по которому его задержали, связано с арендующей помещение в институте фирмой "Триоптикс", а самого его подозревают в пособничестве контрабанде.

В тот же день выяснилось, что поводом для маски-шоу стали два китайских стёклышка, которые "Триоптикс" обработала и отослала в Германию.

Ольга Канорская



Вчера с утра я выспалась, встала ближе к 10 и сварила себе кофе. Правда на втором глотке дверь в мою квартиру внезапно открылась (да-да, я настолько опасная и коварная, что иногда забываю ее запереть) и на пороге появились сотрудники СК, ФСБ и двое понятых. Именно так заканчивалась попытка создать совершенно законный, прозрачный, интеллектуальный бизнес в России. Заканчиввется это попытками сфабриковать 226.1 часть 3 УК РФ. Чтобы не мелочиться.

Первым делом у меня отняли телефон, далее обнаружили в моей квартире голкотки, кота в отличной форме, уставные документы фирмы, несколько счетов официально выписанных, оплаченных и проведенных по бухгалтерии. Мне никто не разъяснил моих прав вызвать защитника и запретили звонить по телефону или отвечать на него. Далее в районе 15.00 меня привезли в СК на допрос. Вышла я с него в начале 11. Мне опять-таки не дали связаться с адвокатом и я была наедине со следователем и представителем ФСБ, которого не записали в протокол допроса, мол, он вопросов не задавал, хотя, как мне позже объяснил юрист, это незаконно. Почти 7 часов из меня тянули чистосердечное, что я создавала оружие. Но это ложь и заказное дело.

Итак, краткая предыстория. В мае 2018 моя фирма заказала в Китае 6 подложек из самого распространенного в мире оптического стекла К8. На него не накладывается никаких ограничений. Мы их оптически обработали по заказу немецких партнеров, тем самым превратив их в окна для метерологических станций. 4 совершенно спокойно и официально улетели при помощи UPS, еще два ТОЧНО ТАКИХ ЖЕ должны были улететь в декабре, но их задержали и пытаются заставить признать комплетующими для оружия. То, что 4 улетели, конечно, очень досадный факт для следователя. Очень неудобный вывод эксперта Швабе о том, окна могут использоваться в космосе, хотя самый авторитетный завод по производству оптического стекла - Лыткаринский - признал наше стекло стеклом марки К8, оно мутнеет в космосе и именно поэтому в первую очередь на него не накладываются ограничения. Все выводы экспертизы открытый вызов здравому смыслу и научным фактам. Но за этим стоят три веселые буквы, поэтому я очень боюсь, что они найдут, кто сделае

т удовлетворяющую их экспертизу. Я разблокировала им вчера телефон, потому что не знала, что этого можно было не делать и теперь очень боюсь, что кто-нибудь может создать на нем "нужный следствию файл". Мне страшно.

Вчера некоторые СМИ, включая Медузу, написали про задержание директора ФИАН. Его допрашивали в соседнем кабинете и он после уехал домой. Очень страшно, что СМИ так приукрасили события. Его спрашивали о связях со мной (я снимаю помещение в ФИАНе, официально).

Дмитрий Гудков

Уже совсем, ни разу не удивляет. Компания строит высокотехнологичный бизнес: делает оптику на экспорт. К ней приходит ФСБ и говорит: мы думаем, что эту оптику можно использовать в военных целях, – и наплевать на все экспертизы, товарищу майору виднее, получите уголовное дело. На допрос, конечно, не пускают адвоката.

А потом, через несколько лет, если создателям компании повезет сбежать из страны, мы прочтем о какой-нибудь «новой американской технологии» или миллиардном стартапа. Такая же история, как с «Даурией Аэроспейс», о которой я писал вчера. Ничего нового паразитирующие на стране мундиры не придумывают.

Сергей Митрофанов

Да, конечно, любое стекло, хоть бутылочное, можно вставить в очки натовского солдата. Однако ж разве мы воюем с НАТО?

"Колачевского прихватили люди с автоматами и в масках, когда он выходил на улицу с мусорным ведром"

Кирилл Фролов

На всех уровнях педалируют тему слабого высокотехнологичного выхода из наших научных недр, в нац.проекты включают, президент страны и премьер про это говорят с высоких трибун, и тут натевщи...

<...>

Не очень важно кто там прав, а кто виноват. Не знаю и не берусь судить. Однако то, как всё было сделано, говорит об отсутствии со стороны карающих органов элементарного такта и уважения к людям, их работе, науке - как государственной деятельности, ФИАНу - как институту, РАН - как организации. Ну и с уровнем образования у принимавших решения и руководивших исполнением акции тоже печаль-печаль.

А если подтвердится версия о банальной попытке на шару отжать у разработчиков вкусную технологию, то печаль-печаль-печаль...

В то, что российские правоохранительные органы действительно борются с контрабандой, не поверил почти никто.

Тамара Николаевна Зибунова

Что-то научная общественность молчит :-( ФИАН почти святое - водородная бомба, лазеры и тд. Что-то не верю, что таможня навела. Похоже на какие-то разборки по-российски

Андрей Лощинин



Ну так они просто конкурентов убирают.... Россия очень монополизированная в плане производства страна.

Любое малость конкурентное производство должно быть под правильной крышей.

Капитализм в стране только развивается и государство не понимает когда надо влазить и убирать конкурентов. Если могут производить качественный товар то пусть занимаются этим. Но система построена по другому. Любой товарооборот должен проходить через правильные структуры. Они свою наценку делают и потом продают.

Они таким способом некоторые производства довели до банкротства... покупают у завода чуть ли не по себестоимости и потом в разы дороже перепродают....

Андрей Ростовцев

"...директор Физического института Российской академии наук (ФИАН) Николай Колачевский подозревается в пособничестве контрабанде оптических элементов."

Внезапно "маски-шоу", бронежилеты, автоматчики, обыски в институте и дома.

"По данным следствия, 12 декабря 2018 года некие лица из руководства фирмы «Триоптикс» вывезли из России в Германию оборудование , на которое направили таможенную декларацию. При этом к ней якобы было приложено фиктивное заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю о невозможности использования этих двух оптических изделий при создании военной техники."

"Позднее ФСТЭК это заключение аннулировала , поскольку фирма предоставила для его подготовки «недостоверные сведения». Со ссылкой на заключение специалиста Красногорского завода имени Зверева, в постановлении указывается, что указанные изделия «представляют собой полностью готовые прецизионные оптические элементы для дальнейшего применения в оптико-электронных приборах и комплексах военного назначения, относятся к продуктам военного назначения, и используются, в том числе в оптико-электронных приборах для пассивного наблюдения воздушных целей , их размеров, траекторий перемещения и скорости передвижения».

Логика развития событий очень напоминает начало гонений на ученого Ольга Зеленина (Olga Zelenina) и, в целом, начало так называемого "Макового дела". Находятся некие "эксперты-специалисты", предоставляющие силовым структурам заключения, на основании которых вполне законная область деятельности внезапно объявляется вне закона. Будь то оборот пищевого мака или высокотехнологичное производство научных приборов. По такой логике любое научное сотрудничество с западными лабораториями можно объявить преступным. Современная физика (и не только физика) неразрывно связана с высокоточными приборами, в том числе оптическими. Как показывает практика, силовым органам не представляет труда найти "специалиста", который согласится подписать соответствующие заключения. На основании таких заключений задним числом аннулируются все ранее полученные в государственных структурах разрешения и то, что вчера еще было вполне легальным, в одночасье в чьих-то интересах объявляется преступным.

После того как развалилось "Маковое дело", стало понятно, что оно имело заказной характер и в нем присутствовал коммерческий интерес лиц, связанных с силовой структурой (на то время ФСКН). Весьма вероятно, что истинная причина возбуждения дела против физического института также имеет заказной характер. Но это мы узнаем нескоро.

Наступление силовиков на науку проходит по широкому фронту. Это и дело Виктора Кудрявцева (мораль: не общайся с зарубежными коллегами по электронной почте), и новый приказ Минобрнауки (мораль: вообще не общайся с зарубежными учеными), теперь ФИАН и высокоточные приборы (мораль: не изобретай и не производи ничего высокотехнологичного, - враг не дремлет). Очевидно, что в такой ситуации Нацпроект "Наука" сводится лишь к распилу выделяемых на него более 300 миллиардов рублей.

Ольга Валиева

Это совершенно точно рейдерский захват. А НИИ припугнули, чтобы независимые экспертизы по делу не давали и в проекты не совались. И не только по этому делу.

Некоторые, правда, думают, что цель атаки даже не высокотехнологический бизнес, а банальная недвижимость.

Сергей Шпилькин

Пришли за грандами.

А причины найти - тоже мне бином Ньютона. Участок на первой линии Ленинского проспекта, этого достаточно.

Макс Минченко

Боюсь, это наезд по поводу недвижимости института, остальное - предлоги. <...> Это не внутри Академии, на левую сторону Ленинского точат зубы уже лет 15. <...> Сейчас пишут "контрабанда оптических элементов". Полнейший бред. Имхо, у заказчика дела не хватило мощности на серьезный наезд: чтоб хищения, мошенничество и нецелевое, такое можно нарыть вообще у кого угодно - но надо копаться. Имхо, очередные рейдеры - девелоперы.

Твентин Карантино

Миннауки хочет лишить ФИАН права самостоятельно сдавать в аренду неиспользуемые помещения. Вероятно этим вызван "наезд" ГУБЭП МВД на ФИАН им.Лебедева 30 октября 2019г.​

Есть и люди, которые считают, что дело не в денежном интересе силовиков, а в том, что они пытаются растоптать потенциальный очаг сопротивления режиму.

Николай Подосокорский

Директор крупнейшего Физического института им. П.Н. Лебедева (ФИАН), член-корреспондент РАН Николай Колачевский: "Маски-шоу в тихом академическом районе в центре Ленинского проспекта за неделю перед выборами в Российскую академию наук – это сильный ход. Учитывая, что ФИАН исторически предоставляет свои просторные залы для процедуры проведения выборов в Отделение физических наук РАН – это вдвойне сильный ход. Не хотелось увязывать эти два события – но научная общественность уже сама пришла к выводу. Как говорится, либо это наводка, либо какая то фантастическая глупость и нескоординированносять работы силовиков. С другой стороны, удивляться особо нечему, все вполне укладывается в сценарий “охоты на ведьм’, с каждым годом набирающей обороты. Логический переход от “кошмаренья бизнеса” к “кошмаренью науки” - как никак мы входим в новый технологический уклад, важность и роль науки в обществе растет".

Иван Курилла

В Перми обыски у главы "Мемориала". В Москве обыск у директора Физического института Академии наук. В сети очевидно сорганизованная кампания против профессора Вышки. Из Шиеса какие-то обрывочные, но неутешительные вести. Это все только свежие новости последних суток. Жертвы во всех трех случаях из разных групп, - правозащитники, ученые, высокотехнологичный бизнес, преподаватели, но "на другой стороне" все те же "силовики".

Два месяца лета были временем организации и протестов, - два месяца осени все больше напоминают многократно описанную ситуацию: "за кем пришли в этот раз?" (слово "репрессии" у нас в языке связано с ГУЛАГом и "тройками", как будто пока нет "троек", - это не репрессии; ну не хотите - не буду его использовать).

И некому окрикнуть тех самых "силовиков", - даже СПЧ уже не тот (даже не тот, что был еще летом).

Кто-то ведь уже собрал все "дела" последних недель в один список? И те дела, что тянутся в судах, и те, где пока что "просто" обыскивают, и те, что уже завершились безумными сроками ни за что?

Вот тут уже смотрю, у некоторых френдов опускаются руки, - состояние как перед новым исходом масштаба 2012-2013 гг.

А дело, конечно, в том (среди прочего другого), что там - бюрократия, которая способна жевать общество очень медленно, независимо от эмоции и решимости отдельных бюрократов в каждый отдельно взятый день (а общество как раз от эмоций и решимости зависит).

Бюрократия не звучит так угрожающе, как всякие "трехбуквенные" силовики, - но это она тут власть, а "силовики" лишь одна из ее ипостасей.

Так вот. Бюрократию может либо смести новая революция, либо ограничить силы, способные к небюрократической самоорганизации.

<...>



Сейчас единственным сопротивлением бюрократам остались профессионалы (в разных областях, конечно). Не случайно начало осени было парадом "цеховых" заявлений против "Московского дела". Выслать их всех из страны не получится. Поэтому их и пытаются запугать.

Александр Морозов

...Профессионалы уже стоят плотно, небольшой группой, на льдине. Это - вообще говоря - уже зайцы в ожидании деда Мазая.

Но каковы бы ни были реальные причины обысков в ФИАН, многие комментаторы указывают на то, что подобные "маски-шоу" в в едущем научном институте страны представляют для безопасности России куда большую угрозу, чем два экспортированных в Германию стеклышка

Сергей Лесков

Задержан директор ФИАН член-корреспондент РАН Николай Колачевский. Его подозревают в контрабанде в Германию оптических материалов военного назначения. При этом все необходимые разрешения были получены. А экспорт высокотехнологической продукции устами президента РФ объявлен стратегическим направлением подъема экономики. Можно бы гордиться прорывом, ан нет. Тащить и не пущать! Силовики простерли над Россией свои совиные крыла.

ФИАН - институт, из которого вышли практически все наши Нобелевские лауреаты. В том числе Басов и Прохоров, создатели лазеров. Сегодня Басов и Прохоров получили бы не премию, а билет в кутузку.

ФИАН и в прошлые эпохи не обходили репрессии. Однажды в 1930-х годах арестовали академика Фока. Он стал одним из ученых, которых вытащил из тюрьмы Капица. Сын Фока, который тоже работал в ФИАН, рассказывал мне, что после тюрьмы отец сказал: "Я понял, что такое свобода, когда мне вернули шнурки".

Сегодня свобода - это быть плохим и никому не нужным ученым.

Илья Симановский

Вот и к физикам пришли. Скажу как оптик со степенью. В России с производством научного оборудования неважно. Когда в МИФИ мы делали приборные установки для "Росатома", две трети оборудования заказывали из США, Японии, Германии, Израиля, Литвы и др. В России есть маленькие группы ученых, которые делают и продают достойные вещи, но рынок узкий. Но узкий - не узкий, а добить его необходимо. Совсем и чтоб не встал. Потому что silovik-ов все больше и им надо что-то жрать. Вернее, им надо много жрать. Так что извините и подвиньтесь примерно все, а некоторые и присядьте.

Теперь про оптические окна, чтобы было понятно. Оптическое окно - это окно, только не в стене дома, а в приборе. Если совсем утрировать, стекляшка. На стекляшку можно нанести особое покрытие - чтобы отражалось больше или меньше света на определенных длинах волн. Это сложно. Это надо индивидуально рассчитывать. Это высокие технологии. Есть у нас люди, которые это могут (пока есть, скоро последние уедут). И делают. И продают. Теперь в такую вот фирму пришли siloviki и начинают класть всех снизу доверху мордой в пол по цепочке, заканчивая аж директором ФИАНа, который совсем не при делах. Основание вот какое - продали несколько стекляшек немцам для метеостанции. А потом некие эксперты написали заключение, что эти стекляшки могут использоваться не на метеостанции, а в системе наведения оружия. И ведь наверняка могут. А если ты делаешь лазер и продаешь его, то им можно, скажем, не исследовать спектр, а запустить детонатор и что-нибудь взорвать. А если ты делаешь шайбы для оптических креплений, то помни, что, метко бросив шайбу из окопа, можно вышибить русскому солдату глаз. Так что мораль проста: ничего не делайте в России, потому что ГПУ само к вам придет.

И уже совсем конкретно - Сергей Канорский, который делал стекла, действительно превосходный специалист, и у него заказывают продукцию мои друзья, которые остались в науке. Я им сейчас позвонил спросить.

Необязательный мемуар-постскриптум. Когда я писал диплом, мы с аспирантом однажды вынесли из МИФИ ячейку с оптическими окнами. А ячейка... ну, представьте себе термос. И в боку окошко. Выносили мы ее, чтобы потом занести назад. Ну, допустим, подклеить ее было удобнее в гараже. И она была не казенная, а самодельная из <дерьма> и палок из собственных материалов. Никакого хищения имущества, своя вещь, но выглядела на неподготовленный взгляд, стремно. Мы были <раздолбаи> и, вместо того, чтобы спрятать ячейку в сумку, смело понесли ее через проходную прямо в руках. И были взяты бдительной охраной. И писали объяснительные. И был небольшой разнос без особых последствий.



Сейчас, наверное, нас сразу бы сдали в ФСБ и следователь азартно шил бы дело о попытке продать отечественные секреты американцам и сделать из этой ячейки смертоносный боевой лазер.

Дмитрий Бахур

В ФИАНе обыски, обыски, допросы. Младое поколение начинает открывать для себя простые истины о тонкой грани продукции двойного назначения. Причём эта грань тонка мерцающе. Ещё вчера всё было гражданское и легальное, а утром - бац, бац и ты в дамках. К сожалению, молодая поросль, взращенная на либеральной пропаганде, что мир готов нас всех зацеловать и нужно со всеми дружить, не отдаёт себе отчёт, поступая на тот же Физтех, что наш институт - это институт двойного назначения. И всё чем ты будешь заниматься - тоже двойного назначения. Так что во всех сделках с импортными партнёрами необходимо консультироваться у соответствующих специалистов - что можно, а что нельзя. Лучше даже получить у них соответствующий документ: лицензию на убийство на торговлю научным оборудованием.

Ситуация осложняется тем, что молодым приходится отдуваться за старших товарищей. Например в ИКИ в 80-е была группа которая занималась радарами. Исследованиями отражений и прочее. Были очень мощные наработки. И все секретные в той или иной степени. Но официально это все было исследование океана и прочее из космоса. Так вот во время Перестройки лидеры этой научной группы в соответствии с духом времени начали говорить о необходимости сотрудничества, что наука - это для всего человечества, а ученые друг друг братья и прочая чепуха. В общем: мир, дружба жвачка. И на волне всеобщей любви и братства продавили возможность научного обмена. Только обмен пошел в одну сторону. Т.е. они все разработки отдали американцам. А потом и сами перебрались в Штаты. А Контора - наверняка - это не забыла. И теперь будут дуть и на воду. Очень пристально следить за всеми разработками двойного назначения. На Физтехе - это всё. Других у нас нет. Поэтому я и говорю, что молодым придётся отдуваться за старших товарищей.

Антон Бойм

Наука, похоже, кончилась - пока дворники рулят учеными и страной, перспектив никаких.

Сергей Травин

Больше всего шокирован 17-значным номером уголовного дела...

А вообще нам все чаще напоминают, что люди первого и еще нескольких следующих сортов обязательно имеют погоны.

Очкарики из НИИ - люди как раз 17-го сорта.

Марат Шамсутдинов

До этого не беспокоились, думали что физиков не тронут. Времена поменялись - теперь атомные вундервафли на союзмультфильме рисуют. Скрипач не нужен.​

Евгений Смирнов

Но есть и плюсы. когда оно окончательно ликвидирует науку и уедут все умные, в качестве питекантропа, вооруженного деревянной палкой, <российское государство> будет гораздо безопаснее​.