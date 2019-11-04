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Расследования

Дети и гей. Как невинные вопросы возбудили Следственный комитет

Кадр из шоу "Сливки Kids" на YouTube канале Real Talk. Максим Панкратов отвечает на вопросы о гомосексуальности

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По заявлению вице-спикера Госдумы Петра Толстого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против неустановленных создателей YouTube канала Real Talk, на котором дети задавали вопросы разным "интересным людям": стенд-ап комику Ангелине Дорошенковой, проработавшей два года порноактрисой (и закончившей МГИМО с красным дипломом), девушкам с карликовостью и анорексией, травести артисту и гомосексуалу. Родителей и организаторов шоу "Сливки Kids" стали вызывать на допросы, на создателя канала сначала составили административный протокол за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", а потом и уголовное дело за насильственные действия сексуального характера против лиц, не достигших 14 лет. Радио Свобода пообщалось с человеком, который просил охарактеризовать его как "имеющего отношение к каналу", родителями и Максимом Панкратовым, отвечавшим на вопросы детей о гомосексуальности.

Шоу «Сливки Kids» с вопросами гею – это 12 минут нарезки вопросов и ответов. Участники: четверо детей от 6 до 13 лет и 21-летний Максим Панкратов. «Гей – это когда парню не нравится девушка, а нравится парень», – объясняет Максим значение слова «гей», спрашивая, что дети знают о геях и что они думают о них. «Геи – это мужики, которые вместо того, чтобы иметь отношения с женщинами, имеют отношения с другими мужиками», – говорит один из мальчиков, которому не понятно, зачем заводить отношения с «мужиками», если есть женщины. «Когда и как ты понял, что ты гей?» «Тебе нравились девушки?» «Ты быстро свыкся с мыслью, что ты гей?» – такие вопросы задают Максиму, а также про свадьбу, семью, детей, друзей, планы на будущее и возможную эмиграцию. Про секс в диалогах нет ни единого слова, подобные интервью можно найти не только на западных Ютуб каналах, во многих странах занятия по развитию толерантности входят в школьную программу.

Родители умилялись, фотографировались со мной, всё было прекрасно и не предвещало беды

По словам собеседника РС, попросившего назвать его «имеющим отношение к каналу» и попросившего не раскрывать его личных данных, Real Talk был создан в конце декабря 2018 года. Несколько блогеров разных возрастов, в том числе детей, занимались этим проектом «постольку-поскольку». «Это был социальный проект, абсолютно некоммерческий», – пояснил собеседник РС. Создатели канала снимали разные шоу: дети определяли наощупь, что находится в коробке (кролик) или, к примеру, пробовали кухни разных стран мира. Идею интервью с «необычными» людьми почерпнули из американского YouTube канала Hi Ho Kids, где дети задают вопросы геям, травести актёрам, трансгендерам, бывшим наркопотребителям, людям с ограниченными возможностями. «Нам показалось, что это интересно. Понятно, что это американские дети, там более широкие взгляды, но суть всё равно в том, что дети знают, что есть разные люди, [в том числе геи], но они [часто] думают, что это инопланетяне, потому что в пабликах [в интернете] это преподносится грязно и пошло. А тут у них есть возможность при родителях увидеть человека и задать ему вопросы. Это не значит, что нужно быть таким же», – говорит собеседник РС.

Героев находили через друзей, соцсети или через актёрские агентства, большинство родителей присутствовало на съёмках, никакого негатива с их стороны не было. Это в разговоре с РС подтвердил и Максим Панкратов: «Родители умилялись, фотографировались со мной, всё было прекрасно и не предвещало беды, – говорит молодой человек. Максим приехал в Москву из Сочи шесть лет назад, отучился на пиарщика. На допросы его пока не вызывали, но он боится, что именно он вместе с создателем канала станет основным подозреваемым по уголовному делу, по которому им может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы.

Толстой в атаке

Видео с интервью выложили в сеть в феврале, какое-то время на него никто не обращал внимания, но уже летом, по информации анонимного собеседника РС, вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой, депутат ГД Виталий Милонов и член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Элина Жгутова начали забрасывать СК, МВД и Роскомнадзор заявлениями о нарушении прав детей. Оперативно связаться с Толстым, Милоновым и Жгутовой не удалось. Реагировать на их запросы якобы никто не хотел, более того, 12 сентября Роскомнадзор ответил одному из заявителей, что не видит в ролике ничего криминального: «информация не содержит установки на целенаправленное формирование у детей нетрадиционного сексуального поведения», – написали в ведомстве. Видимо, это стало триггером: уже 13 сентября «Известия» публикуют материал об аморальном канале и запросах Петра Толстого, информацию подхватывают другие проправительственные СМИ, но проходит ещё месяц, прежде чем создателя канала и родителей вызывают на опросы в центральный аппарат МВД на Петровку 38. На создателя канала был составлен протокол по административной ч. 2 ст. 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», для граждан она подразумевает штраф от 50 до 100 тыс. рублей. После опросов все, по словам анонимного собеседника РС, расслабились: «Даже и сотрудники МВД говорили, что уголовной статьи там нет, что только административная».

Ответ Роскомнадзора
Ответ Роскомнадзора

По словам собеседника РС, все родители, кроме одной мамы, стоят на том, что права их детей не нарушались: «Они сами ничего не понимают, считают, что это беспредел, они вообще не хотят ходить в полицию, они открыто посылали полицейского, который им названивал, с ним ругались постоянно по телефону, пока он на WhatsApp повестки всем не прислал. Потом поднялся резонанс, искусственно раздутый. «Известия» написали, «Россия-24», это всё начали форсить искусственно, боты комментарии накручивали, я тоже блогер, вижу это прекрасно, было много бот-комментариев».

Стенд-ап комик Ангелина Дорошенкова рассказывает, как два года снималась в фильмах для взрослых. Некоторые дети советуют ей больше не делать таких ошибок
Стенд-ап комик Ангелина Дорошенкова рассказывает, как два года снималась в фильмах для взрослых. Некоторые дети советуют ей больше не делать таких ошибок

К Н., матери одного из участников, представители органов опеки приезжали и на московскую квартиру, и в Подмосковье. Семью, впрочем, ни разу не застали дома: ребёнок находится на домашнем обучении и переезжает с места на место в зависимости от съёмок и занятий в музыкальной школе. «Они настойчиво приезжали, звонили соседям, звонили классной руководительнице, это было очень неприятно», – сказала Н. в интервью РС. В начале октября ей позвонили из полиции и «строгим тоном» пригласили на опрос вместе с сыном. Сына Н. в полицию везти отказалась, тогда звонивший начал угрожать, что «приставит к нему опекунов». На Петровку Н. всё же съездила одна, с тех пор её больше не вызывали. Помимо самой Н. на Петровку вызвали и представителя одного из актёрских агентств: в его базе был сын Н., но к шоу оно отношения не имело. Мальчика из базы удалили, маме устроили выволочку по телефону.

По данным источников РС, близких к следствию, МВД изначально не собиралось раскручивать дело, пока на них не стали «давить» из центрального аппарата СК. 1 ноября собеседника РС, «имеющего отношение к каналу», вызвали в Следственный отдел СК по Басманному району Москвы – тоже только на опрос в рамках проверки, но буквально за 10 минут до встречи возбудили уголовное дело. «Ну вы не переживайте, вы пока в статусе свидетеля», – сказал собеседнику РС следователь Антон Ивлев. Слово «пока» насторожило.

Постановлеие о возбуждении дела
Постановлеие о возбуждении дела

Создатели шоу, по версии СК, «организовали и проводили интервью между потерпевшими, а также лицами нетрадиционной сексуальной ориентации, в ходе которого проводили беседы на различные темы развратного характера, направленные на вызывание сексуального возбуждения у потерпевших, а также на пробуждение у них интереса к сексуальным отношениям».

Депрессия от допросов

Из мам четырёх детей, участвовавших в съёмках, только одна имеет претензии к организаторам интервью. В разговоре с РС Алла сказала, что её сын несколько раз принимал участие в этом шоу, обычно все темы согласовывались заранее, но она ими особо не интересовалась и на съёмках не присутствовала: просто привозила и забирала ребёнка. О съёмках узнавала через актёрское агентство для детей и подростков «Киноребёнок» (связаться с его представителями оперативно не удалось). После интервью с геем её сын «был на позитиве», ни о каком насилии не рассказывал, вообще ничего особенного не рассказывал, так что вызов в МВД стал для семьи сюрпризом. Алла утверждает, что до сих пор даже не видела злополучного ролика, так что прокомментировать его не смогла, хотя к обсуждению ЛГБТ вопросов с детьми относится «негативно». Она, впрочем, с уверенностью заявила, что никакого сексуального насилия к её сыну не применялось. Алла не знала о возбуждённом уголовном деле, корреспондент РС зачитал ей текст постановления: «Ничего этого не было», – сказала Алла.

По словам Аллы, допросы в полиции негативно сказываются на её ребёнке: «У него началась депрессия, он переживает, я переживаю, муж тоже, – говорит она. – Он (сын) на Первом канале снимался, в рекламах разных, всегда в положительном ракурсе. Он привык, что его превозносят везде, конечно, он переживает из-за допросов, он же не говорил ничего противозаконного». При этом Алла готова подавать иск к организаторам шоу, но вовсе не по основной фабуле дела. У корреспондента РС, впрочем, сложилось впечатление, что органы следствия вводят Аллу в заблуждение, а сама она не очень осознаёт последствия для возможных обвиняемых. «Он же ни в чём не виноват, ему же ничего не угрожает?» – спрашивала она корреспондента РС про своего сына.

Один из опросов по делу
Один из опросов по делу

Н. в разговоре с РС сказала, что все темы всегда обсуждались с родителями заранее, хотя своему сыну она сообщила о теме интервью за три минуты до начала. Для неё в этом шоу был и личный аспект: в семье Н. есть гомосексуал и таким образом родители решили подготовить сына. «Он сначала противился, но потом сказал, что каждый имеет право выбора, – говорит Н. – Не то чтобы я особо продвинутая, но я иногда смотрю молодёжные шоу, каналы, чтобы знать, чем дышит молодёжь. Там часто это обсуждается (тема ЛГБТ). Это всё сейчас нормально. Я не знаю, почему именно по нам решили проехаться». Впрочем, помимо внимания со стороны органов сыну Н. пришлось столкнуться с самым настоящим буллингом со стороны… защитников ЛГБТ-сообщества. На шоу он высказал мысль, что нельзя «идти против природы», и за это мнение на него обрушилась масса унизительных комментариев: «Как только не называли: и дауном, и дебилом, и мудаком, – говорит Н. – Но он уже к этому так относится: типа, да пошли вы».

Заранее знала о теме интервью и другая мама – Елена. Её дочь – блогер со своим YouTube каналом, она часто снимается и в проектах других блогеров, в том числе на канале Real Talk. Никаких претензий к создателям канала у Елены нет: «Какие могут быть нарекания к тому, что ребёнок узнает о том, что есть такие люди? В моём понимании это вполне естественно, что дети знают и растут толерантными. Это нормальное общество, в котором дети знают, что бывают, не знаю, карлики, бывают люди, которые страдают анорексией, бывают геи. Я не приравниваю их к террористам. По-моему, это вполне нормально – пообщаться с представителем ЛГБТ-сообщества напрямую, а не собирать какую-то грязь, – говорит Елена. – В основном дети получают информацию в школе, и это обычно резко негативно, хотя это такие же люди, по факту, как и мы. Больше всего меня возмущает вот этот момент, что человека начинают преследовать за то, кем он является». Елена тоже говорит о психологическом давлении, которое испытывает её дочь, с тех пор, как делом занялся СК: «Она попала под такой прессинг: у нас подготовка к экзаменам сейчас, ситуация стрессовая, а тут ей все знакомые шлют ссылки по этой теме», – говорит Елена. В МВД она ходила одна, надеется, что дочь на допросы водить не придётся.

Сейчас все причастные к истории – боятся. Свидетели боятся стать обвиняемыми, а родители – органов опеки. По словам анонимного собеседника РС, имеющего отношение к каналу Real Talk, от него отвернулись даже друзья, не говоря о правозащитниках и адвокатах: «Все боятся замараться, мои друзья – блогеры, журналисты, кто имеет отношение к депутатам, они все соскочили, просто перестали общаться».

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