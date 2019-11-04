Дети и гей. Как невинные вопросы возбудили Следственный комитет

По заявлению вице-спикера Госдумы Петра Толстого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против неустановленных создателей YouTube канала Real Talk, на котором дети задавали вопросы разным "интересным людям": стенд-ап комику Ангелине Дорошенковой, проработавшей два года порноактрисой (и закончившей МГИМО с красным дипломом), девушкам с карликовостью и анорексией, травести артисту и гомосексуалу. Родителей и организаторов шоу "Сливки Kids" стали вызывать на допросы, на создателя канала сначала составили административный протокол за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", а потом и уголовное дело за насильственные действия сексуального характера против лиц, не достигших 14 лет. Радио Свобода пообщалось с человеком, который просил охарактеризовать его как "имеющего отношение к каналу", родителями и Максимом Панкратовым, отвечавшим на вопросы детей о гомосексуальности.

Шоу «Сливки Kids» с вопросами гею – это 12 минут нарезки вопросов и ответов. Участники: четверо детей от 6 до 13 лет и 21-летний Максим Панкратов. «Гей – это когда парню не нравится девушка, а нравится парень», – объясняет Максим значение слова «гей», спрашивая, что дети знают о геях и что они думают о них. «Геи – это мужики, которые вместо того, чтобы иметь отношения с женщинами, имеют отношения с другими мужиками», – говорит один из мальчиков, которому не понятно, зачем заводить отношения с «мужиками», если есть женщины. «Когда и как ты понял, что ты гей?» «Тебе нравились девушки?» «Ты быстро свыкся с мыслью, что ты гей?» – такие вопросы задают Максиму, а также про свадьбу, семью, детей, друзей, планы на будущее и возможную эмиграцию. Про секс в диалогах нет ни единого слова, подобные интервью можно найти не только на западных Ютуб каналах, во многих странах занятия по развитию толерантности входят в школьную программу.

Родители умилялись, фотографировались со мной, всё было прекрасно и не предвещало беды

По словам собеседника РС, попросившего назвать его «имеющим отношение к каналу» и попросившего не раскрывать его личных данных, Real Talk был создан в конце декабря 2018 года. Несколько блогеров разных возрастов, в том числе детей, занимались этим проектом «постольку-поскольку». «Это был социальный проект, абсолютно некоммерческий», – пояснил собеседник РС. Создатели канала снимали разные шоу: дети определяли наощупь, что находится в коробке (кролик) или, к примеру, пробовали кухни разных стран мира. Идею интервью с «необычными» людьми почерпнули из американского YouTube канала Hi Ho Kids, где дети задают вопросы геям, травести актёрам, трансгендерам, бывшим наркопотребителям, людям с ограниченными возможностями. «Нам показалось, что это интересно. Понятно, что это американские дети, там более широкие взгляды, но суть всё равно в том, что дети знают, что есть разные люди, [в том числе геи], но они [часто] думают, что это инопланетяне, потому что в пабликах [в интернете] это преподносится грязно и пошло. А тут у них есть возможность при родителях увидеть человека и задать ему вопросы. Это не значит, что нужно быть таким же», – говорит собеседник РС.

Героев находили через друзей, соцсети или через актёрские агентства, большинство родителей присутствовало на съёмках, никакого негатива с их стороны не было. Это в разговоре с РС подтвердил и Максим Панкратов: «Родители умилялись, фотографировались со мной, всё было прекрасно и не предвещало беды, – говорит молодой человек. Максим приехал в Москву из Сочи шесть лет назад, отучился на пиарщика. На допросы его пока не вызывали, но он боится, что именно он вместе с создателем канала станет основным подозреваемым по уголовному делу, по которому им может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы.

Толстой в атаке

Видео с интервью выложили в сеть в феврале, какое-то время на него никто не обращал внимания, но уже летом, по информации анонимного собеседника РС, вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой, депутат ГД Виталий Милонов и член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Элина Жгутова начали забрасывать СК, МВД и Роскомнадзор заявлениями о нарушении прав детей. Оперативно связаться с Толстым, Милоновым и Жгутовой не удалось. Реагировать на их запросы якобы никто не хотел, более того, 12 сентября Роскомнадзор ответил одному из заявителей, что не видит в ролике ничего криминального: «информация не содержит установки на целенаправленное формирование у детей нетрадиционного сексуального поведения», – написали в ведомстве. Видимо, это стало триггером: уже 13 сентября «Известия» публикуют материал об аморальном канале и запросах Петра Толстого, информацию подхватывают другие проправительственные СМИ, но проходит ещё месяц, прежде чем создателя канала и родителей вызывают на опросы в центральный аппарат МВД на Петровку 38. На создателя канала был составлен протокол по административной ч. 2 ст. 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», для граждан она подразумевает штраф от 50 до 100 тыс. рублей. После опросов все, по словам анонимного собеседника РС, расслабились: «Даже и сотрудники МВД говорили, что уголовной статьи там нет, что только административная».

По словам собеседника РС, все родители, кроме одной мамы, стоят на том, что права их детей не нарушались: «Они сами ничего не понимают, считают, что это беспредел, они вообще не хотят ходить в полицию, они открыто посылали полицейского, который им названивал, с ним ругались постоянно по телефону, пока он на WhatsApp повестки всем не прислал. Потом поднялся резонанс, искусственно раздутый. «Известия» написали, «Россия-24», это всё начали форсить искусственно, боты комментарии накручивали, я тоже блогер, вижу это прекрасно, было много бот-комментариев».

К Н., матери одного из участников, представители органов опеки приезжали и на московскую квартиру, и в Подмосковье. Семью, впрочем, ни разу не застали дома: ребёнок находится на домашнем обучении и переезжает с места на место в зависимости от съёмок и занятий в музыкальной школе. «Они настойчиво приезжали, звонили соседям, звонили классной руководительнице, это было очень неприятно», – сказала Н. в интервью РС. В начале октября ей позвонили из полиции и «строгим тоном» пригласили на опрос вместе с сыном. Сына Н. в полицию везти отказалась, тогда звонивший начал угрожать, что «приставит к нему опекунов». На Петровку Н. всё же съездила одна, с тех пор её больше не вызывали. Помимо самой Н. на Петровку вызвали и представителя одного из актёрских агентств: в его базе был сын Н., но к шоу оно отношения не имело. Мальчика из базы удалили, маме устроили выволочку по телефону.

По данным источников РС, близких к следствию, МВД изначально не собиралось раскручивать дело, пока на них не стали «давить» из центрального аппарата СК. 1 ноября собеседника РС, «имеющего отношение к каналу», вызвали в Следственный отдел СК по Басманному району Москвы – тоже только на опрос в рамках проверки, но буквально за 10 минут до встречи возбудили уголовное дело. «Ну вы не переживайте, вы пока в статусе свидетеля», – сказал собеседнику РС следователь Антон Ивлев. Слово «пока» насторожило.

Создатели шоу, по версии СК, «организовали и проводили интервью между потерпевшими, а также лицами нетрадиционной сексуальной ориентации, в ходе которого проводили беседы на различные темы развратного характера, направленные на вызывание сексуального возбуждения у потерпевших, а также на пробуждение у них интереса к сексуальным отношениям».

Депрессия от допросов

Из мам четырёх детей, участвовавших в съёмках, только одна имеет претензии к организаторам интервью. В разговоре с РС Алла сказала, что её сын несколько раз принимал участие в этом шоу, обычно все темы согласовывались заранее, но она ими особо не интересовалась и на съёмках не присутствовала: просто привозила и забирала ребёнка. О съёмках узнавала через актёрское агентство для детей и подростков «Киноребёнок» (связаться с его представителями оперативно не удалось). После интервью с геем её сын «был на позитиве», ни о каком насилии не рассказывал, вообще ничего особенного не рассказывал, так что вызов в МВД стал для семьи сюрпризом. Алла утверждает, что до сих пор даже не видела злополучного ролика, так что прокомментировать его не смогла, хотя к обсуждению ЛГБТ вопросов с детьми относится «негативно». Она, впрочем, с уверенностью заявила, что никакого сексуального насилия к её сыну не применялось. Алла не знала о возбуждённом уголовном деле, корреспондент РС зачитал ей текст постановления: «Ничего этого не было», – сказала Алла.

По словам Аллы, допросы в полиции негативно сказываются на её ребёнке: «У него началась депрессия, он переживает, я переживаю, муж тоже, – говорит она. – Он (сын) на Первом канале снимался, в рекламах разных, всегда в положительном ракурсе. Он привык, что его превозносят везде, конечно, он переживает из-за допросов, он же не говорил ничего противозаконного». При этом Алла готова подавать иск к организаторам шоу, но вовсе не по основной фабуле дела. У корреспондента РС, впрочем, сложилось впечатление, что органы следствия вводят Аллу в заблуждение, а сама она не очень осознаёт последствия для возможных обвиняемых. «Он же ни в чём не виноват, ему же ничего не угрожает?» – спрашивала она корреспондента РС про своего сына.

Н. в разговоре с РС сказала, что все темы всегда обсуждались с родителями заранее, хотя своему сыну она сообщила о теме интервью за три минуты до начала. Для неё в этом шоу был и личный аспект: в семье Н. есть гомосексуал и таким образом родители решили подготовить сына. «Он сначала противился, но потом сказал, что каждый имеет право выбора, – говорит Н. – Не то чтобы я особо продвинутая, но я иногда смотрю молодёжные шоу, каналы, чтобы знать, чем дышит молодёжь. Там часто это обсуждается (тема ЛГБТ). Это всё сейчас нормально. Я не знаю, почему именно по нам решили проехаться». Впрочем, помимо внимания со стороны органов сыну Н. пришлось столкнуться с самым настоящим буллингом со стороны… защитников ЛГБТ-сообщества. На шоу он высказал мысль, что нельзя «идти против природы», и за это мнение на него обрушилась масса унизительных комментариев: «Как только не называли: и дауном, и дебилом, и мудаком, – говорит Н. – Но он уже к этому так относится: типа, да пошли вы».

Заранее знала о теме интервью и другая мама – Елена. Её дочь – блогер со своим YouTube каналом, она часто снимается и в проектах других блогеров, в том числе на канале Real Talk. Никаких претензий к создателям канала у Елены нет: «Какие могут быть нарекания к тому, что ребёнок узнает о том, что есть такие люди? В моём понимании это вполне естественно, что дети знают и растут толерантными. Это нормальное общество, в котором дети знают, что бывают, не знаю, карлики, бывают люди, которые страдают анорексией, бывают геи. Я не приравниваю их к террористам. По-моему, это вполне нормально – пообщаться с представителем ЛГБТ-сообщества напрямую, а не собирать какую-то грязь, – говорит Елена. – В основном дети получают информацию в школе, и это обычно резко негативно, хотя это такие же люди, по факту, как и мы. Больше всего меня возмущает вот этот момент, что человека начинают преследовать за то, кем он является». Елена тоже говорит о психологическом давлении, которое испытывает её дочь, с тех пор, как делом занялся СК: «Она попала под такой прессинг: у нас подготовка к экзаменам сейчас, ситуация стрессовая, а тут ей все знакомые шлют ссылки по этой теме», – говорит Елена. В МВД она ходила одна, надеется, что дочь на допросы водить не придётся.

Сейчас все причастные к истории – боятся. Свидетели боятся стать обвиняемыми, а родители – органов опеки. По словам анонимного собеседника РС, имеющего отношение к каналу Real Talk, от него отвернулись даже друзья, не говоря о правозащитниках и адвокатах: «Все боятся замараться, мои друзья – блогеры, журналисты, кто имеет отношение к депутатам, они все соскочили, просто перестали общаться».