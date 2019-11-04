В Карелии чиновники просят у местных жителей денег на ремонт

В Карелии глава районной администрации попросил у жителей города Питкяранты денег для оплаты благоустройства центральной площади. Ранее руководство района потратило на проведение работ 1,7 миллиона рублей, сообщает Север.Реалии.

Чиновники просят местных жителей сдать деньги "для окончательного расчета с подрядчиком". Владелец компании-подрядчика ООО "РСУ", которая выполняла работы, Джабраил Кодзоев рассказал корреспонденту сайта Север.Реалии, что администрация не заплатила ему около миллиона рублей.

"В администрации говорят долго [деньги идут]. Они говорят, что [деньги] через Петрозаводск идут, через Москву идут. Что-то не понятно, долго идут они. <...> Должны заплатить скоро", - рассказал предприниматель.