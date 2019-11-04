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В Абакане прошел митинг против угольных разрезов

Митинг в Абакане против угольных разрезов

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В Черногорском парке Абакана прошел митинг против строительства в Хакасии угледобывающих разрезов. Под декларацией митинга поставили подписи более 300 человек.

По словам организаторов акции, они выступают против строительства нового угольного разреза в районе села Шалгинов Бейского района, а также в других районах Койбальской степи, где проживает коренное население Хакасии.

Кроме того, участники потребовали от компании Роснедра остановить изъятия земель у фермеров в пользу одного из угольных разрезов с формулировкой "для государственных нужд". По данным протестующих, на территории Хакасии выдано 18 лицензий на добычу угля открытым способом.

Сбор подписей против угольных разрезов в Хакасии
Сбор подписей против угольных разрезов в Хакасии

Организатор митинга Михаил Торосов рассказал корреспонденту сайта Сибирь.Реалии, что участники акции не призывают к закрытию всех разрезов, а требуют перехода от открытого способа добычи угля к закрытому. Они также против выдачи новых лицензий особенно на территории Койбальской степи. "Угольной пылью отравляется, что воздух, что вода, а людей выселяют с обжитых мест", – заявил Торосов.

17 августа в окрестностях села Куйбышево Бейского района республики прошел внеочередной съезд хакасского народа. Организаторы также потребовали остановить строительство угольных разрезов и изъятие сельскохозяйственных угодий под нужды угольщиков.

В начале июля в Абакане более 300 жителей Хакасии вышли на митинг против угольных разрезов. Организаторы мероприятия заявили, что намерены обратиться в Генеральную прокуратуру России с требованием проверить законность разработки угольного месторождения в районе Шалгинова. Новый угольный разрез планируется построить в Бейском районе Хакасии в рамках разработки местного каменноугольного месторождения.

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