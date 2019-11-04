В Абакане прошел митинг против угольных разрезов

В Черногорском парке Абакана прошел митинг против строительства в Хакасии угледобывающих разрезов. Под декларацией митинга поставили подписи более 300 человек.

По словам организаторов акции, они выступают против строительства нового угольного разреза в районе села Шалгинов Бейского района, а также в других районах Койбальской степи, где проживает коренное население Хакасии.

Кроме того, участники потребовали от компании Роснедра остановить изъятия земель у фермеров в пользу одного из угольных разрезов с формулировкой "для государственных нужд". По данным протестующих, на территории Хакасии выдано 18 лицензий на добычу угля открытым способом.

Организатор митинга Михаил Торосов рассказал корреспонденту сайта Сибирь.Реалии, что участники акции не призывают к закрытию всех разрезов, а требуют перехода от открытого способа добычи угля к закрытому. Они также против выдачи новых лицензий особенно на территории Койбальской степи. "Угольной пылью отравляется, что воздух, что вода, а людей выселяют с обжитых мест", – заявил Торосов.

17 августа в окрестностях села Куйбышево Бейского района республики прошел внеочередной съезд хакасского народа. Организаторы также потребовали остановить строительство угольных разрезов и изъятие сельскохозяйственных угодий под нужды угольщиков.

В начале июля в Абакане более 300 жителей Хакасии вышли на митинг против угольных разрезов. Организаторы мероприятия заявили, что намерены обратиться в Генеральную прокуратуру России с требованием проверить законность разработки угольного месторождения в районе Шалгинова. Новый угольный разрез планируется построить в Бейском районе Хакасии в рамках разработки местного каменноугольного месторождения.