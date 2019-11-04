Британский пилот команды "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом "Формулы-1". Он обеспечил себе победу досрочно, заняв накануне второе место на Гран-при США в Техасе.

Гонку 3 ноября выиграл финский гонщик Валттери Боттас, но этого оказалось недостаточно, чтобы побороться с Хэмилтоном за первенство. За две гонки до окончания чемпионата британец опережает своего напарника по "Мерседесу" на 67 очков. При этом Боттас уже обеспечил себе титул вице-чемпиона.

В текущем сезоне Хэмилтон всего выиграл 10 гонок, в том числе и Гран-при России в Сочи. У Боттаса это четвертая победа в сезоне.