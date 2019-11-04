На Камчатке сотрудник Центра "Э" толкнул участника протестной акции

В Петропавловске-Камчатском прошел митинг под лозунгом "Жителям Камчатки – достойную жизнь!". В нем приняло участие около 150 местных жителей и сторонников оппозиционных партий. Во время мероприятия возник конфликт, в ходе которого сотрудник Центра "Э" толкнул участника акции, сообщил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии один из организаторов митинга.

По его словам, один из выступающих обратил внимание на присутствующих на акции полицейских и сотрудников Центра "Э". Толпа стала скандировать: "Позор!". Один из сотрудников Центра "Э" толкнул участника митинга. Участник акции Алексей Петров рассказал изданию "Кам 24" о стычке с сотрудником правоохранительных органов.

"Я со своим смартфоном подошел к человеку, который направил на меня камеру. Он стал говорить, что я не имею права его снимать, достал удостоверение и стал грозит мне судом, если я опубликую видео. Рядом тут же выросли несколько его сослуживцев, к нам подошли участники акции и полицейские, которые следили за порядком. Произошел разговор на повышенных тонах, который многие снимали на видео. Затем все быстро успокоилось, до рукоприкладства дело не дошло", – рассказал Петров.

Алексей Петров сообщил редакции сайта Сибирь.Реалии, что намерен подать в суд на сотрудников правоохранительных органов. "Я принял решение не публиковать лица "эшников", а подать на них в суд, чтобы опубликовать их уже после признания судом неправомерности действий полиции", – уточнил он.

Участники митинга выразили недоверие партии "Единая Россия" и руководству региона. Под резолюцией митинга подписалось более 120 человек. Требования касаются снижения в регионе пенсионного возраста и выплаты жителям "природной ренты", отмены ограничений вроде муниципального фильтра на выборах главы региона и другие.