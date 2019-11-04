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Власти Красноярского края изучат "протестный потенциал молодежи"

Иллюстративное фото

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Власти Красноярского края потратят около 800 тысяч рублей на изучение "протестного потенциала молодежи". Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок. Заказ получил научно-технический центр "Перспектива", понизив стартовую стоимость тендера с 800 до 760 тысяч рублей.

Согласно конкурсной документации, исследователям предстоит оценить общественно-политические взгляды молодежи, проанализировать причины возникновения и роста протестных настроений, а также выявить источники информации о протестных акциях и их организаторов, проанализировав СМИ, "формирующие протестные настроения". Победители аукциона также оценят готовность молодежи к участию "в противоправных действиях" и подготовят список "мероприятий для стабилизации и снижения протестной активности молодежи".

Респондентами указаны студенты красноярских вузов и техникумов. Провести опросы и интервью планируется уже в ноябре-декабре 2019 года.

ООО НТЦ "Перспектива" занимается социологическими исследованиями для государственных заказчиков. С начала года компания получила госконтрактов почти на 15 миллионов рублей, уточняет "МБХ медиа".

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