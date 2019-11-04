Матери арестованных по политическим делам вышли к зданию АП

В Москве матери арестованных по нескольким политическим уголовным делам вышли с пикетами к зданию администрации президента России.
Одна из участниц пикета Наталья Конон, мать арестованного по так называемому "московскому делу" Даниила Конона, в разговоре с Радио Свобода пояснила, что своей акцией матери хотят достучаться не только до властей, но и до общества. По её словам, в обществе до сих пор превалирует мнение, что "дыма без огня не бывает", и раз "ребят арестовали - значит, они в чём-то виноваты".
Кроме матерей арестованных по "московскому делу" в пикете принимают участие родные жителей Уфы и Казани, которые были осуждены по обвинению в участии в деятельности мусульманской организации "Хизб ут-Тахрир", запрещённой на территории России. Матери стоят с плакатами, на которых написано "наши дети - не террористы"
В пикете также принимает участие Лев Пономарёв - глава движения "За права человека", ликвидированного на днях Минюстом.
- Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках. По нему были арестованы более 20 человек.
- Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, дела переквалифицированы преимущественно на применение насилия в отношении представителей власти. Несколько человек осуждены, 12 остаются под следствием, восемь из них находятся в СИЗО.
- Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как массовые беспорядки, в Москве не происходило, а большинство уголовных дел о применении насилия в отношении полицейских считают откровенно сфабрикованными.
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