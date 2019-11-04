В селе Яренск Архангельской области более 400 человек вышли на пикеты против строительства московскими властями мусорного полигона в поселке Шиес, сообщают активисты в социальных сетях.

Люди пришли с плакатами: "Требуем остановить стройку на Шиесе", "Яренск против московского мусора", "Стоп Шиес", "Мы за экологию. Против онкологии".

В конце акции организаторы составили петицию "во все органы власти", призвав людей "любыми мирными и законными способами оказать поддержку жителям Архангельской области и республики Коми".

Строительство мусорного полигона на станции Шиес началось в июле 2018 года. Экологи считают, что хранение миллионов тонн несортированного мусора в болотистой местности может привести к катастрофическим последствиям: отравить воздух, загрязнить подземные и поверхностные воды, в первую очередь, в реках Вычегда и Северная Двина.​

Протесты против свалки начались в августе того же года в Урдоме, затем их поддержали в Сыктывкаре и Архангельске. Акции протеста в Коми и Архангельской области не прекращаются до сих пор.