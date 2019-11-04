В Грузии готовятся к премьере первого ЛГБТ-фильма на родном языке

В Тбилиси и Батуми готовятся к премьере ЛГБТ-фильма "А потом мы танцевали" шведского режиссёра грузинского происхождения Левана Акина. Картина рассказывает о любви двух артистов ансамбля народного танца Грузии. Премьера ожидается 8 ноября.

Лидер консервативной организации "Грузинский марш" Сандро Брегвадзе, представители "Союза православных родителей" и некоторые клирики Грузинской православной церкви уже выступили с заявлениями, что не допустят премьеры фильма и сорвут показ "чего бы это не стоило". При этом он обещают не прибегать к насилию.

Правозащитные организации призвали Министерство внутренних дел Грузии, принять в день премьеры предусмотренные законом меры для защиты права на свободу слова и самовыражения.

По данным организаторов показа, все билеты на премьеру фильма в кинотеатрах Тбилиси и Батуми уже распроданы.

Впервые фильм "А потом мы танцевали" широкая публика увидела в мае в рамках неофициальной программы Каннского кинофестиваля. Он вызвал интерес аудитории и положительные отклики критиков. Но в самой Грузии многим не понравилось, что сюжет фильма основан на грузинском народном танце — неотъемлемой части национальной культуры.

Руководитель главного ансамбля народного танца страны — "Национального балета Грузии" — Нино Сухишвили заявила, что в Грузинском танце "нет геев", поскольку он "олицетворяет мужество мужчин и женственность женщин".

Имя грузинского хореографа, который тайно поехал в Швецию, чтобы помочь Левану Акину поставить танцы, до сих пор неизвестно.

Ранее представители ЛГБТ-сообщества неоднократно пытались настоять на своём праве на свободное самовыражение и провести гей-прайд в Тбилиси. Однако их действия вызывали протестные настроения в обществе.