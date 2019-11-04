Украина: разведение сил в Петровском может начаться 8 ноября

Разведение сил сторон конфликта в Донбассе в районе села Петровское может начаться 8 ноября. Об этом заявил в понедельник командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Владимир Кравченко. Он подчеркнул, что наблюдатели ОБСЕ 7 ноября должны официально зафиксировать, что в течение недели в районе Петровского не нарушался режим прекращения огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл возможной датой начала разведения сил в Петровском 4 ноября. После этого, однако, стало известно, что 30 октября в этом районе были зафиксированы обстрелы. По заключённым ранее договорённостям, разведение сил возможно, только если "режим тишины" соблюдается в течение недели.

При этом поддерживаемые Россией сепаратисты так называемой "ДНР" заявляют, что были готовы к разведению уже в понедельник. Они даже выпустили в воздух белую ракету - знак готовности к отводу своих сил. Украинские военные назвали это провокацией.

Ранее была достигнута договорённость о разведении сил Украины и сепаратистов на трёх "пилотных" участках фронта в Донбассе - у Станицы Луганской, Золотого и Петровского. На первом участке оно произошло ещё летом, в районе Золотого - на прошлой неделе.

Российские представители неоднократно заявляли, что разведение сил на всех трёх участках - одно из условий проведения саммита в "нормандском формате", то есть встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что хотел бы провести такую встречу как можно скорее. Президент Украины утверждает, что отвод украинских сил на ряде участков не создаёт угрозу безопасности. Многие его оппоненты, в том числе бывшие военные и добровольцы, с этим не согласны.