Итоги "Русского марша-2019": полиции в разы больше, чем участников

В нескольких городах России завершилась акция националистов "Русский марш", которая традиционно проходит в День народного единства. Очевидцы сообщают, что на каждой из акций сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших порядок, было в разы больше, чем участников.

Самый многочисленный "Русский марш" прошёл в московском районе Люблино. В нём приняли участие несколько сотен человек. Кроме традиционных лозунгов "России - русскую власть" и "Русские вперёд", собравшиеся потребовали освободить всех политических заключённых и обеспечить проведение честных выборов с участием правых националистических сил.

Один из постоянных участников "Русских маршей", бывший лидер организации "Славянский Союз" Дмитрий Дёмушкин, комментируя совсем небольшое число участников акции в Москве посетовал на "невиданные репрессии в отношении националистов". Как отметил Дёмушкин, двое организаторов прошлогоднего "Русского марша", Владимир Ратников и Дмитрий Макаров, находятся сейчас в СИЗО по надуманному обвинению в экстремизме. Дёмушкин также посетовал на раскол среди националистов, произошедший после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. При этом он высказал уверенность, что многотысячный "Русский марш" ещё впереди, пообещав провести его на Красной площади.

Одновременно с акцией в Люблино в районе метро "Октябрьское поле" прошёл ещё один, альтернативный "Русский марш", также согласованный с московскими властями. В нём, в отличие от собравшихся в Люблино, приняли участие националисты, поддерживающие политику Кремля в отношении Украины, но требующие от властей идти дальше и присоединить к России Донбасс, Харьков и Одессу. На этот марш пришли несколько десятков человек.

В Пскове около двадцати националистов прошли по одному из центральных проспектов, скандируя "Нам не нужен Центр "Э"!", "Свободу политическим заключённым!", а также требуя отменить 282-ю статью уголовного кодекса, которая известна как "антиэкстремистская".

Немногочисленные акции националистов прошли также в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Екатеринбурге.

Всё "Русские марши" прошли без эксцессов - за исключением нескольких задержаний в Москве. В частности, полиция задержала православного хоругвеносца Дмитрия Антонова из-за символики на его форме в виде черепа, креста и костей.