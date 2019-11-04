В Британии отложили публикацию доклада о российских угрозах

Британское правительство отложило публикацию доклада спецслужб об угрозах безопасности, которые Россия представляет для Великобритании, до избрания нового парламента. Об этом сообщает газета The Guardian.

50-страничный документ, который был подготовлен по запросу двух комитетов парламента, был передан кабинету министров ещё 17 октября. Ожидалось, что он будет опубликован на прошлой неделе – после того, как из него уберут возможную конфиденциальную информацию. Однако этого не произошло, а в понедельник представитель правительства заявил, что ещё не были завершены все формальности, необходимые для публикации доклада.

При этом британский парламент во вторник будет распущен и вновь соберётся только в декабре, уже в новом составе, после досрочных выборов 12 декабря. Доклад не может быть опубликован, когда парламент распущен.

Глава парламентского комитета по безопасности Доминик Грив заявил, что весьма удивлён решением не публиковать доклад до выборов и ожидает от премьера Бориса Джонсона объяснений. Лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин ранее заявил, что правительство, вероятно, что-то скрывает.

На задержку с публикацией доклада ранее обратила внимание The Guardian. По данным издания, перед спецслужбами, помимо прочего, стояла задача определить, повлияла ли Россия на итоги референдума о выходе Британии из ЕС или выборов в парламент. Также в докладе исследуется вопрос о возможном российском финансировании британских политических кампаний и организаций. По ряду сообщений, авторы доклада при его подготовке связывались и с Кристофером Стилом – бывшим сотрудником британских спецслужб, автором так называемого "досье" о связях Дональда Трампа с Москвой.