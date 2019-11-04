МИД Украины потребовал от РФ вернуть захваченные корабли

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием вернуть корабли Военно-морских сил Украины, захваченные в Чёрном море в ноябре прошлого года.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Киеве на пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

В ноте содержится требование к России указать координаты и время передачи кораблей.

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала в фейсбуке, что ранее Украина не менее семи раз обращалась к России с подобным требованием, но не получала ответа.

Международный трибунал ООН по морскому праву в мае постановил, что Россия должна вернуть корабли, однако Москва заявила, что не признает юрисдикцию трибунала в данном случае. Россия утверждает, что украинские корабли нарушили её морские границы.