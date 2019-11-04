США ввели санкции против сына Хаменеи и главы генштаба Ирана

Министерство финансов США в понедельник расширило санкции против Ирана, включив в санкционный список девятерых человек из окружения верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также генеральный штаб Вооружённых сил Ирана.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что люди, попавшие в санкционный список, имеют отношение к нападениям на американские объекты за рубежом, а также к убийствам и пыткам граждан Ирана.

Среди попавших под санкции - сын Хаменеи Моджтаб, начальник иранского генштаба генерал Мохаммад Багери, руководитель администрации Хаменеи Мохаммад Голпаегани, а также Вахид Хаганиан, которого называют "правой рукой" иранского лидера.

Объявление о санкциях было сделано в 40-ю годовщину захвата в Тегеране, после Исламской революции, здания посольства США и взятия десятков американских граждан в заложники.