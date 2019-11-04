Дело об импичменте: экс-посол США рассказала о роли Луценко и Авакова

Комитеты Палаты представителей Конгресса США, которые проводят расследование о возможности импичмента в отношении президента Дональда Трампа, в понедельник опубликовали первые стенограммы бесед со свидетелями, которые проходили за закрытыми дверями.

На прошлой неделе Палата представителей одобрила правила расследования по вопросу об импичменте, которые предусматривают публикацию этих стенограмм.

Опубликованы беседы с бывшим послом США на Украине Мари Йованович и бывшим старшим советником госсекретаря Майка Помпео Майклом Маккинли.

Как уже было известно ранее из распространённого в прессе вступительного заявления Йованович, бывший посол связывает то, что весной нынешнего года она лишилась должности, с усилиями личного юриста президента Трампа Руди Джулиани по её дискредитации в глазах президента.