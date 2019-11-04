Дело об импичменте: экс-посол США рассказала о роли Луценко и Авакова

Комитеты Палаты представителей Конгресса США, которые проводят расследование о возможности импичмента в отношении президента Дональда Трампа, в понедельник опубликовали первые стенограммы бесед со свидетелями, которые проходили за закрытыми дверями.
На прошлой неделе Палата представителей одобрила правила расследования по вопросу об импичменте, которые предусматривают публикацию этих стенограмм.
Опубликованы беседы с бывшим послом США на Украине Мари Йованович и бывшим старшим советником госсекретаря Майка Помпео Майклом Маккинли.
Как уже было известно ранее из распространённого в прессе вступительного заявления Йованович, бывший посол связывает то, что весной нынешнего года она лишилась должности, с усилиями личного юриста президента Трампа Руди Джулиани по её дискредитации в глазах президента.
- В опубликованных стенограммах Йованович, в частности, отвечает на вопросы о контактах Джулиани с украинскими политиками. Бывший посол утверждает, что юрист Трампа как минимум с 2018 года добивался расследования на Украине деятельности сына Джо Байдена - возможного соперника Трампа на выборах президента. Йованович предполагает, что некоторые украинские официальные лица, в том числе бывший генпрокурор Юрий Луценко, были готовы исполнить просьбы Джулиани, чтобы добиться от Трампа благосклонности к бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
- Также Йованович рассказала, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в феврале 2019 года предупредил её, что люди из окружения Джулиани - некто Парнас и Фруман - играли роль посредников при организации встреч Джулиани и Луценко, и что они лоббировали за отстранение Йованович от должности посла. В прошлом месяце бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были в США арестованы по обвинениям в нарушении правил финансирования кампании Дональда Трампа.
- Йованович также утверждает, что Джулиани, узнав о решении консульского отдела посольства США в Киеве отказать в американской визе бывшему генеральному прокурору Украины Виктору Шокину, пытался через Белый Дом добиться отмены этого решения. Отставки Шокина ранее добивался от украинских властей Джо Байден. А сам Шокин утверждал, что Байден стремился "убрать" его, чтобы спасти своего сына от расследования. По мнению Йованович, Шокин причастен к коррупции.
- Йованович также рассказала об обстоятельствах своего увольнения. Она утверждает, что Госдепартамент не вступился за неё в должной мере, хотя и признавал, что она не нарушила никаких правил.
- Она также утверждает, что посол США в ЕС Гордон Сондланд - также один из свидетелей по делу об импичменте, который, как утверждают демократы, вместе с Джулиани пытался убедить украинское руководство начать расследование против Байдена - посоветовал ей "похвалить президента Трампа", чтобы избежать увольнения.
- По словам Йованович, она была "шокирована" содержанием телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, в котором оба президента подвергли её резкой критике.
- Бывший советник Помпео Майкл Маккинли, который недавно ушёл в отставку, в свою очередь, заявил на слушаниях, что ситуация с увольнением Йованович была беспрецедентной, и что Госдепартамент должен был сделать больше, чтобы защитить свою сотрудницу. Он также сказал, что госсекретарь не одобрил подготовленное им заявление в защиту Йованович.
- Расследование о возможности импичмента ведётся в связи с высказанными в адрес Трампа обвинениями в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену. Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп называет расследование "охотой на ведьм", указывая на расшифровку его разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил никакого закона. Республиканцы поддерживают президента.
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