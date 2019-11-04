РБК: убивший сослуживцев солдат получал взыскания из-за оружия

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который убил 8 сослуживцев в военной части в Забайкалье, обладает качествами лидера и способностью "физического воздействия на других". При этом он "конфликтен", утверждается в социально-психологической характеристике личности Шамсутдинова, оказавшейся в распоряжении РБК. Она была составлена во время обследования военными психологами военнослужащих части 54160 в Забайкалье.​

В документе говорится, что Шамсутдинов обладает навыками владения стрелковым и холодным оружием. У него есть интерес к ведению вооружённой борьбы и участию в боевых действиях. В то же время у Шамсутдинова отмечена нетерпимость к подчиненности, конфликтность с сослуживцами и низкий уровень внушаемости.

Шамсутдинов имел взыскания за обращение с оружием, в том числе - за направление оружия на сослуживцев, сообщает РБК. "Во взаимоотношениях с командирами способен на грубость. Болезненно реагирует на критику в свой адрес", - цитирует издание характеристику солдата.