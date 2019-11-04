РБК: убивший сослуживцев солдат получал взыскания из-за оружия

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который убил 8 сослуживцев в военной части в Забайкалье, обладает качествами лидера и способностью "физического воздействия на других". При этом он "конфликтен", утверждается в социально-психологической характеристике личности Шамсутдинова, оказавшейся в распоряжении РБК. Она была составлена во время обследования военными психологами военнослужащих части 54160 в Забайкалье.
В документе говорится, что Шамсутдинов обладает навыками владения стрелковым и холодным оружием. У него есть интерес к ведению вооружённой борьбы и участию в боевых действиях. В то же время у Шамсутдинова отмечена нетерпимость к подчиненности, конфликтность с сослуживцами и низкий уровень внушаемости.
Шамсутдинов имел взыскания за обращение с оружием, в том числе - за направление оружия на сослуживцев, сообщает РБК. "Во взаимоотношениях с командирами способен на грубость. Болезненно реагирует на критику в свой адрес", - цитирует издание характеристику солдата.
- 25 октября во время смены караула в воинской части поселка Горный в Забайкалье Шамсудтинов застрелил сослуживцев из табельного оружия: убиты восемь человек, еще двое ранены.
- Комиссия Министерства обороны России не обнаружила фактов насилия в отношении рядового. Ведомство считает, что у солдата-срочника был личностный конфликт с одним из офицеров.
- Отец Шамсутдинова уверен в том, что "единственной причиной случившегося может быть дедовщина".
- Семья солдата, раненного Шамсутдиновым, обвинила представителей военной комендатуры в Забайкалье в угрозах. В Комитете солдатских матерей России, куда обратилась тётя одного из пострадавших, сообщили, что о трагедии в семье узнали из прессы. Когда родственница пострадавшего обратилась в военную комендатуру в Забайкалье, ей стали угрожать проблемами, "если она будет лезть в это дело", сообщает Сибирь.Реалии.
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