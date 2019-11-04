Избран новый спикер Палаты общин британского парламента

Новым спикером Палаты общин британского парламента избран лейборист Линдси Хойл. Он сменил на этом посту Джона Беркоу, который был спикером с 2009 года.

Хойл одержал победу в четвёртом раунде голосования, заручившись поддержкой 325 депутатов. Вссего в борьбе за пост спикера участвовали 7 кандидатов.

Ныне 62-летний Хойл впервые был избран в парламент в 1997 году, с 2010 года был заместителем спикера.

Во вторник Палата общин будет распущена. Новый состав Палаты, который будет избран на выборах 12 декабря, может избрать нового спикера, однако, как ожидается, не будет этого делать. Также по традиции спикер избирается в парламент в своём округе без альтернативы.

Джон Беркоу ушёл в отставку 31 октября. На этот же день был назначен выход Британии из ЕС, который, однако, вновь был отложен.

Популярного и влиятельного Беркоу в последние месяцы критиковали главным образом бывшие однопартийцы-консерваторы, утверждая, что он разрешал ряд процедурных вопросов в парламенте не в пользу правительства. Благодаря позиции спикера, в частности, оппозиция получила возможность принять закон, обязавший премьера Бориса Джонсона просить отсрочки Брекзита.