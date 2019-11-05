Треть россиян считает справедливым дело ФБК и "московское дело"

Около трети россиян поддерживают обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального и уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
В целом о ситуации с ФБК слышала почти половина россиян. 12 процентов респондентов сочли, что таким образом государство борется с отмыванием денег. 18 процентов опрошенных заявили, что власти защищаются от зарубежных "агентов влияния". Ещё 18 процентов считают, что уголовные дела и обыски означают желание подавить независимые антикоррупционные расследования.
К деятельности самого Навального отрицательно относятся четверть опрошенных, а положительно – 9 процентов. Около трети россиян ничего о ней не знают. В 2017 году, по данным "Левада- центра" Навальный был известен 55 процентам опрошенных.
При этом, согласно опросу социологов, 70 процентов россиян либо ничего не слышали, либо не знают суть так называемого московского дела в отношении участников летних протестов в Москве за честные выборы. Внимательно следили за делом только 7 процентов россиян.
Из тех, кто знает о ситуации, больше половины (57 процентов) связали "московское дело"с желанием властей устрашить оппозицию. Треть респондентов верит в официальное объяснение о наказании за массовые беспорядки.
- В сентябре и октябре полиция провела массовые обыски в штабах Навального в регионах по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. По версии следствия, сотрудники ФБК незаконно получили крупную сумму. После чего они якобы перевели их на счета ФБК. Подозреваемых по делу пока нет. Правозащитники и представители оппозиции считают дело политически мотивированным.
- "Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках. По нему были арестованы более 20 человек.
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