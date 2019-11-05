В Томске Свидетеля Иеговы приговорили к 6 годам колонии

Суд в Томске приговорил к 6 годам колонии общего режима Свидетеля Иеговы Сергея Климова. Его признали виновным в руководстве экстремистской организацией. Адвокат Климова будет обжаловать решение.

Климов на суде признал себя Свидетелем Иеговы, но заявил, что обвинение необоснованно назначило его руководителем местного отделения религиозной организации. По версии следствия, обвиняемый проводил богослужения и призывал верующих порвать отношения с родственниками, не являющимися Свидетелями Иеговы, а также участвовал в "вербовке" новых последователей, сборе пожертвований и пропаганде отказа от медицины.