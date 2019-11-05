В Томске Свидетеля Иеговы приговорили к 6 годам колонии

Суд в Томске приговорил к 6 годам колонии общего режима Свидетеля Иеговы Сергея Климова. Его признали виновным в руководстве экстремистской организацией. Адвокат Климова будет обжаловать решение.
Климов на суде признал себя Свидетелем Иеговы, но заявил, что обвинение необоснованно назначило его руководителем местного отделения религиозной организации. По версии следствия, обвиняемый проводил богослужения и призывал верующих порвать отношения с родственниками, не являющимися Свидетелями Иеговы, а также участвовал в "вербовке" новых последователей, сборе пожертвований и пропаганде отказа от медицины.
- В июне семьи арестованных Свидетелей Иеговы, в том числе жена Сергея Климова, с открытым письмом обратились к председателю Совета при российском президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову. По их словам, за решеткой уже оказалось 17 "мирных жителей, задержанных только из-за выбора религии под предлогом борьбы с экстремизмом".
- Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в экстремизме, и призвал немедленно их освободить.
- 20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. С того времени, по данным "Мемориала", 39 сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию.
- Большинству из арестованных предъявлены обвинения по статье "Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
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