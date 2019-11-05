День фейкового единства. В Сети спорят о смысле праздника 4 ноября

День народного единства 4 ноября в России празднуют с 2005 года - он пришел на смену Дню согласия и примирения, который праздновали 7 ноября с 1996 по 2004 годы и который, в свою очередь, заменил собой день годовщины Октябрьской революции. Почему нужно было переименовывать и переносить предыдущий праздник, для многих так и осталось неясным - как и то, к каким событиям он приурочен.

Никита Исаев

С этим праздником 4 ноября конечно плохо выходит тема. Вот уже с 2005 года отмечаем нечто - что и через агитпроп сложно нам в головы запихнуть. Даже невские и куликовские битвы с ледовым побоищем лучше нам «заходят». Хоть и дальше от нас в истории. Всё-таки не уделяли в советской историографии особого внимания теме боярской и народной смуты, польской интервенции и водружению Романовых на царский престол. А сегодня историю подают так, что натянуть сову на этот глобус, точно не получится.

Праздники нужны народу как нормальный человеческий повод отдохнуть, не ходить на работу, выпить, поспать. И даже если твоя жизнь превратилась в серую бессмыслицу, без будущего и какого-нибудь просвета, то всё равно (а может и «тем более») в этот день надо бы знать почему спишь и не работаешь. Ибо если не ответить, то всякие дурацкие мыслишки полезут в русскую голову, что власть эта искусственную пургу нам продаёт, а за ней нет не то что большой великой скрепной идеи, а просто и смыслов то и нет вовсе. Потому что праздник, дарованный властью, он и есть само олицетворение этой власти. А если оно всё пустое так и в чем её сила то?

Я бы отменил этот надуманный фейк. Отказаться и признать по нему ошибку, и даже попытку лишь заигрывать с советским, по сути, народом, это проще чем признать необходимость повышения пенсионного возраста. Праздники мы себе придумаем сами. Уверен, скоро будут у нас большие победы и в нашей настоящем, дабы радовать нынешние и будущие поколения честными выходными.

Дмитрий Аграновский

Гуляли сегодня по улицам. Нигде, ну ровным счетом нигде не видели никаких признаков этого странного "праздника". Странного, не только потому что его придумали просто, чтоб заменить Советское 7 ноября. Странного, потому что реально в эту дату ничего существенного в истории не происходило - ополчение Минина и Пожарского вступило в Кремль как раз 7 ноября. По моим ощущениям этот вымученный "праздник" умер окончательно.

Кирилл Шулика

День народного единства - самый искусственный праздник в стране. В нем нет никакого смысла, я не знаю людей, которые бы отмечали, кроме тех, кому положено по должности послушать какой-то самодеятельный концерт и сказать пару слов о том, что мы едины.

Смысл праздника в том, что есть традиция - в ноябре отдыхать лишний день. Чтобы не нарушать социальное самочувствие, его сохранили и после отмены 7 ноября. Тем более, как верно как-то заметил Вася Уткин, у русских олигархов есть две традиции - отдыхать на майские и ноябрьские.

Официальные способы отметить этот день никого особенно не вдохновляют.

Анна Качкаева

Обложенный "полосатым рейсом", "королевой бензоколонки", дуплетом вечерне-дневного повтора "служебного романа", празднованием 100-летия советского цирка, юбилеем Градского, премьерой полотна про Рюриковичей, новостями про многонациональные торжества по поводу изгнания поляков, церковного почитания Казанской и триумфального кинопроката по стране "того самого концерта" Пугачевой - так самый суррогатный российский праздник явлен в эфире Первого! Все-таки телек выдающимся образом демонстрируют всю непрожеванную смысловую смуту дополнительного ноябрьского выходного)))

Другие вполне довольны тем, что можно просто отдохнуть безо всяких праздничных ритуалов.

Андрей Волна

Думаю, 4 ноября - это очень актуальный (и правильный) праздник для России. Ведь исследователи в голос говорят, что в этот день в истории не случилось НИЧЕГО. Это был спокойный, тихий день.

Наверное, только тогда, когда мы в массе своей поймём, что лучший день - это именно спокойный день, день, когда не нужно бросаться грудью на амбразуру, тушить избу, что не должна гореть, отстаивать, завоевывать, чтобы потом разграбить или опять же спасти, стрелять в своих и заниматься прочей «оптимизацией» - а нужно просто жить, жить ради себя и близких, власть выбирать ради себя и близких, работать так, чтобы принести достаток и радость и себе и близким, так, чтобы стыдно не было, а было достойно. Понять, что нет ничего выше права человека на достойную жизнь и достойную же смерть, что все институты государства и создаются для защиты и обеспечения этого права и этих прав... Вот тогда что-то начнёт меняться. Но, жить в эту пору... Увы, увы.

Хороший сегодня праздник в России. Единственный день в многовековой её истории, когда не произошло ровным счетом НИЧЕГО.

С праздником!

Историческая подоплека нового праздника - народное ополчение изгоняет из Кремля польско-литовский гарнизон - многим из тех, кто о ней помнит, кажется сомнительной.

Дмитрий Алешковский

В нашей стране недавно появился новый праздник - День народного единства. Почему мы отмечаем его именно 4 ноября? И было ли в 1612 году народное единство? А если было, то в чем оно заключалось?

Андрей Десницкий

Понятно, что празднование 4 ноября приурочено к решающей битве гражданской по сути своей войны, как водится, не без интервенции. Выбрана дата максимально "антизападная", но и любая другая военная дата ("антивосточная" Куликовская битва?) вовсе не означала бы народного единства. С той и другой стороны были православные русские люди.

А вот Земский собор, пригласивший Мишу Романова на царство - это уже действительно единение городов и земель русских, а заодно и сословий. Страна самостоятельно собралась из осколков.

Но нынешняя власть может собирать только автоматы Калашникова и праздновать только военные победы. Как это, смерды с боярами вместе?! Не бывать сему!

Александр Рыклин

Вычитал, что в день народного единства в 1612 году поляки стояли тут неподалеку от нас, в Новодевичьем монастыре... Отсюда и ушли к себе в Польшу за Калугу... Ответственно заявляю - никаких поляков в Новодевичьем монастыре больше нет... Одни китайцы, дай им бог здоровья...

Николай Травкин

Звонит приятель, учёный-экономист.

- С праздником, - говорю, - с Днём единства тебя! Что-то давно не звонишь, запропал куда то.

- Так вот по поводу праздника и звоню, -отвечает. - В Польше был две недели по научной линии, сравнивали их рынок с нашим, как живут, социалку, зарплаты и знаешь, что думаю. А не погорячились ли наши мужики в тот раз в 1612 году, может зря они их тогда из кремля вытурили?

Можно и отмечать в этот день что-нибудь свое.

Юрий Лоза

Некоторые не понимают смысла самого понятия «День народного единства», ведь в нашем поляризованном обществе полное единство в принципе невозможно. Некоторые сомневаются в привязке данного торжества к конкретным событиям — уж очень неправдоподобно выглядит вся история с польским нашествием, Мининым и Пожарским. Но тогда у всех есть другой повод — «День Казанской иконы Божией Матери», ибо тут уж никаких сомнений быть не может — это одна из самых чтимых икон Русской православной церкви. В любом случае, даже если кто-то не готов радоваться ни одному, ни другому поводу, он должен согласиться с тем, что лишний выходной никому не помешает. А значит, с праздником, и пусть всем будет хорошо!

У самых ярых патриотов смысл праздника никаких вопросов не вызывает.

Сергей Марков

Поздравляю с Днем народного Единства всех, кто чувствует свое единство с Россией!

Это день единства всех поколений России. России, которая преодолела все препятствия благодаря самоотверженности смелых и умных людей, которые любили Россию.

Миллионы православных людей в России празднуют День Единства в день иконы Казанской Божьей Матери как символ того, что Россия спасается и и нами и нашими предками, но спасается и свыше, по Божьей воле.

Народ наш един, когда есть цель, для которой он должен сплотиться. Поэтому сейчас высшее единство народа России, это Бессмертный Полк. В величии бессмертного подвига наших предков черпаем мы силу сейчас. С праздником всех, кто в единстве с Россией!

А кому-то кажется, что не стоит так уж брататься с другими народами.

Евгений Минченко

Посмотрел вчерашний официозный дискурс по дню народного единства.

Он, скорее, звучал как день малых народов.

Холмогоров Егор

"День народного единства" окончательно превращен из дня единства русских перед лицом смуты в день пляски многонационалов на русском гробе.

Сатирические стихи, написанные по этому случаю Игорем Иртеньевым, были удалены из Facebook - кто-то пожаловался на них как на "не соответствующие нормам сообщества".

Игорь Иртеньев

День национального единства

Объявил мне нынче календарь,

Я с утра, как мог, принарядился

И махнул за завтраком стопарь.

Этот праздник надо с честью встретить,

Раз уж мне сегодня выпал он,

Я второй махнул, и тут же третий,

И четвертый вслед за ним вдогон

Что ж я выпить не имею права

На свои законные шиши?

Подарила праздник мне держава,

Широко, по-русски, от души

В этот день мы засадили ляху,

Нехристей погнали из Кремля,

Как его мне не отметить <...>

Как его не праздновать мне, <...>

Чтоб смотреться в зеркало мне гордо,

Чтоб себя по праву уважать,

Хорошо б грузинам козью морду

Сотворить и <азербайджанцев> прижать.

Заодно с <евреями> разобраться,

Чтобы не мутили зря народ.

...В общем сами поняли вы, братцы,

В этот день делов невпроворот.

Ведь в России до хренища наций,

А стопарь - всегда он под рукой.

Если с каждой мне объединяться,

Печени не хватит никакой.

Есть и народы, с которыми при всем желании в ближайшее время ощутить единение не получится.

Марк Гальперин

В день народного единства отмечаем факт: российская власть сделала всё для того, чтобы рассорить два самых крупных народа – украинцев и русских. История говорит, с каким трудом шло объединение в прошлые века. Отдельные князья воевали друг с другом, с завидным постоянством разоряя соседние уделы, но пришло осознание, что только пожав друг другу руки, а не проломив череп, можно стать сильнее. Вместе сильнее. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Иван Калита – вот несколько правителей, способствовавших укреплению славянского этноса. Но «князь Владимир» убил единство Киева и Москвы. Украинцы совершенно искренне ненавидят россиян. Залечивать рану придется с трудом.

Да и внутри России с единством дела обстоят не лучшим образом.

Эль Мюрид

У современной России все современные праздники выглядят такими же жалкими, как и она сама. Натужно-бодрыми, но не имеющими внутри себя никакого смыслового содержания. День народного единства ничем из этого рядяа не выбивается. Его изобрели по всем понятной причине - в качестве эрзац-замены прежним ноябрьским праздникам, у которых как раз содержание присутствовало. Не все с ним были согласны, но оно было точно.

Более разобщенной нашу страну и наш народ, чем сегодня, представить, наверное, сложно. Линии раскола уже везде - и в социальной жизни (дичайшее расслоение на кучку баснословно богатых воров и поголовно нищающий народ), и в национальной, в региональной сфере. Раскол по линии город-деревня, политический раскол - да что ни возьми, единение - блеф и откровенное вранье. Как, впрочем, вообще всё, к чему прикасаются нынешние.

Однако власть не обращает внимание на подобные мелочи. Для нее важно до самого конца создавать иллюзию божьей благодати, опустившейся на глубинный народ-богоносец. Настолько важно, что она сама в это верит. И, как обычно в таких случаях, будет весьма неприятно удивлена, когда столкнется с тем, что иллюзия рассыпается в прах.

Однако проблема в том, что даже когда нынешних сметут на свалку, раскол страны и народа останется. И собирать их заново придется долго, трудно и, возможно, кроваво. Возможно, что на нынешнем этапе даже бесполезно. Другой вопрос, что Россия - это к счастью, страна-цивилизация, а значит, причин для новой сборки даже в самых жестких сценариях ее истории всегда больше, чем для окончательного распада. Но пока, к сожалению, мы находимся от фазы сборки чрезвычайно далеко. Мы даже не остановились в процессе своей деградации, он продолжается.

А праздник 4 ноября - ну, если кто хочет, тот, конечно, может отмечать. Иногда крепко закрыть глаза и старательно не замечать происходящее вокруг - тоже стратегия. Потому что открыть их и оглядеться вокруг требует немалого мужества. Потому проще так - с закрытыми.

Некоторые провластные блогеры это разобщение признают и призывают с ним бороться.

Екатерина Винокурова

Про единство я скажу просто.

Для меня народное единство - это когда раздается крик «нужна помощь», а далее русскоговорящие люди со всего мира бросаются помогать. Таких случаев было много, они происходят каждый день. Люди перестают ругаться про политические взгляды, различные представления о мироустройстве и просто мчат помогать.

Мне кажется, самое лучшее и ценное, что произошло с нашим обществом в последние годы - это развитие волонтерства, благотворительности, эмпатии.

Давайте ее не терять. Потому что единство дает только эмпатия, сострадание и сочувствие!

Будем все добрее!

Константин Калачев

Чего не хватает Дню народного единства? Единства в объединяющих людей поступках, действиях, деяниях. Создания новых народных традиций. Или возвращения лучших из традиций старых. "Следует (в этот день) быть приветливыми и должную честь воздавать по чину и по достоинству каждого человека. С любовью и благодарностью, ласковым словом каждого почтить, со всяким поговорить и добрым словом приветить, да есть и пить или на стол выставить, или подать из рук своих с добрым приветом, а иным и послать чего-нибудь, но каждого чем-то выделить и всякого порадовать." (с) Еще лучше, если богатые в этот особый день ради единения народного станут делиться деньгами с бедными. Можно что-то интересное для высших чиновников придумать. Например переселение на одни сутки в обычные квартиры типовых домов, жизнь простых граждан от рассвета до заката, обед в столовой эконом-класса, поездка на метро без сопровождающих лиц, поход в кино без охраны... Но ведь сопротивляться станут. Заявят, что они не "народ". Не хватает пока сегодняшнему празднованию и народности, и единства. Есть над чем подумать. С праздником!

В противоположном лагере тем временем считают, что разнообразие было бы лучше единства.

Марат Гельман

По поводу дня единства, просто повторю свой взгляд: современное общество не должно быть единым. Оно должно быть таким что бы разные люди в нем могли мирно уживаться, сосуществовать и даже получать удовольствие и пользу от того что они разные.

Попытки создать "единую Россию" - это всегда доминирование одних над другими. Такое принуждение к единству на наших условиях.

Ну например социалист и либерал. Хорошо, чтоб были и те и другие. Консерваторы и авангардисты: не дай бог кто-то из них обьединит страну под своими знаменами.

Ну или я и какой нибудь казак кубанский. Он любит оружие, ничего не делать и говорить о царе-батюшке. Пусть идет в армию и защищает отечество в качестве офицера. А я пацифист, но создаю бизнес, налоги с которого содержат офицера. А обьедини нас, что получится? Ну какой из меня военный? примерно как из охранников Путина - губернатор.

Ольга Седакова

Единство - сильное слово. Это отношение редчайшее. Даже между людьми с общим призванием, общими представлениями о мире и т.п. В большом и разнообразном сообществе (нация) что-то, подобное единству, возникает ввиду крайней опасности (общая мобилизация). В мирной обыденности единства не бывает, и не надо его. Достаточно уважения друг к другу, достаточно считаться друг с другом, достаточно простой доброжелательности и сочувствия. Так я думаю.