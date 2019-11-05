В рейтинге "Свобода в интернете" Россия уступила Анголе и Зимбабве

Россия вошла в перечень стран с "несвободным интернетом" согласно рейтингу, который ежегодно публикует международная правозащитная организация Freedom House.

Рейтинг "Свобода в интернете" составляется на основе экспертных оценок трёх глобальных критериев: доступа к интернету, ограничений на содержание контента, а также контроля над пользователями со стороны властей. В результате используется 100-балльная шкала оценки свободы интернета, где все государства разделены на три условные группы: от 70 до 100 баллов – страны со свободным интернетом, от 40 до 69 – с частично свободным, и от 0 до 39 – с несвободным.

Согласно новому рейтингу Россия набрала 31 балл, оказавшись позади многих постсоветских и африканских стран – таких как Белоруссия, Азербайджан, Зимбабве и Ангола.

Страной с самым несвободным интернетом признан Китай, набравший всего 10 баллов. Тройку государств с самым свободным интернетом составили Исландия, набравшая 95 баллов, Эстония (94 балла) и Канада (87 баллов).

Всего рейтинг охватил 65 стран, на которые приходятся 87% мировых пользователей сети.

По сравнению с прошлогодним рейтингом Россия потеряла два балла.