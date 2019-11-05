Госдума одобрила запрет на продажи в России гаджетов без отечественного ПО

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продаж смартфонов и компьютеров, на которых не установлено российское программное обеспечение.

Документ обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на устройства, полный перечень которых определит правительство. В пояснительной записке к законопроекту кроме смартфонов и компьютеров в таких устройствах значатся телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

Авторы закона, среди которых представители всех четырёх думских фракций, считают, что его принятие поспособствует развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями. Сам законопроект, как поясняют в Госдуме, направлен "на защиту прав российских потребителей".

Ранее сообщалось, что в российский парламент внесён законопроект о создании списка отечественных программ, обязательных к установке на продаваемые в России гаджеты. Что именно это буду за программы – пока не ясно.