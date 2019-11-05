Бывший губернатор Калифорнии призвал улучшить отношения с Россией

Бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун призвал улучшить отношения США с Россией. По его словам, Москва и Вашингтон должны открыть закрытые консульства, активизировать диалог между политиками, спецслужбами, предпринимателями, экспертами и представителями культурного сообщества. Об этом он рассказал в комментарии газете The New York Times и в интервью газете "Коммерсантъ".

81-летний член Демократической партии Браун дважды избирался губернатором Калифорнии – второй его срок закончился в январе. В The New York Times он прокомментировал материал об участии российских олигархов в культурных проектах США. Согласно утверждениям в тексте, близкие к Владимиру Путину предприниматели могут поддерживать арт-проекты на Западе, чтобы улучшать имидж России и ассоциировать Москву с культурой, а не военной агрессией.

"Я был шокирован искажением роли российской культуры и истории в нашей стране, – написал политик в письме The New York Times. – Американская политика одобряет санкции, но не изоляцию России и изображение её в худшем свете".

"Обе страны могут уничтожить друг друга, если их взаимная вражда будет усиливаться. Ошибка или просчёт могут легко привести к ядерному инциденту. Единственный разумный путь – это более глубокое понимать друг друга с помощью культурного обмена и политического диалога", – написал он. Его комментарий касался финансирования крепости Форт-Росс в Калифорнии попавшим под санкции миллиардером Виктором Вексельбергом.

В интервью "Коммерсанту" Браун заявил, что Соединённым Штатам нужно больше таких площадок, как Форт-Росс, а не меньше. "У нас много взаимных претензий. Но ведь мы живем на одной планете, и у нас куда больше общих тем – от предотвращения войны с задействованием оружия массового уничтожения и борьбы с терроризмом до ответственного отношения к искусственному интеллекту и изменению климата", – уверен политик.

"Если в свое время Ричард Никсон смог вместе с супругой полететь в Москву на переговоры, то и сегодняшние американские президенты должны быть в состоянии это сделать", – заявил Браун. Отметив, что считает, что ухудшение отношений между двумя странами во многом связано с политическим противостоянием между демократами и республиканцами в Вашингтоне. "В то же время я считаю, что сама Россия могла бы сделать намного больше для улучшения отношений с США", – отметил он.