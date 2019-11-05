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Российский провайдер разместил сайт с манифестами террористов

Брентон Таррант, расстрелявший более 50 посетителей в двух мечетях Новой Зеландии

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Российский хостинг-провайдер предоставил площадку иностранному сайту 8chan, который ранее опубликовал манифесты организаторов терактов и массовых убийств, в связи с чем был закрыт.

Сообщается, что сайт заработал под новым именем и на российском хостинге, который на Западе называют одним из крупнейших для нелегальных сайтов.

С марта по август 2019 года на 8chan последовательно опубликовали манифесты новозеландского стрелка Брентона Тарранта, расстрелявшего более 50 посетителей в двух мечетях, американца Джона Эрнеста, ранившего четырёх человек в калифорнийской синагоге, и американца Патрика Крузиуса, убившего 20 человек в супермаркете в Эль-Пасо.

После этого создатель 8chan Фредрик Бреннан, который к тому времени уже не управлял сайтом, призвал немедленно закрыть его, а западные хостинговые компании отказались предоставлять ему площадку.

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Нынешние владельцы сайта, отец и сын Уоткинсы, трижды возобновляли работу ресурса на площадках российских хостинг-провайдеров - Selectel, VDSina и "Медиа Лэнд". Издание Vice отмечает, что "Медиа Лэнд" управляется 36-летним жителем Владивостока Александром Волосовиком, который регулярно размещает нелегальные ресурсы, включая сайты для кражи денег с кредитных карт.

В данный момент сайт 8chan, переименованный в 8kun, снова не работает. Как утверждает его администратор, ресурс регулярно подвергается атакам извне. При этом Рон Уоткинс пообещал вскоре стабилизировать его работу.

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