Мать осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, приговорённой к семи с половиной годам колонии за провоз наркотиков через российский аэропорт, отозвала ходатайство о приостановке экстрадиции из Израиля в США российского хакера Алексея Буркова. Ранее израильские газеты писали, что Москва предлагает обменять Иссахар на россиянина.

"После внимательного изучения проблемы я решила отозвать ходатайство. Наама не будет козырем для русского хакера и его людей. Я молюсь, чтобы моё решение не ухудшило положение моей дочери в российской тюрьме", — цитирует Яффу Иссахар газета "Едиот ахронот".

Она заявила, что полностью уверена, что власти Израиля смогут добиться освобождения её дочери.