Мать осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, приговорённой к семи с половиной годам колонии за провоз наркотиков через российский аэропорт, отозвала ходатайство о приостановке экстрадиции из Израиля в США российского хакера Алексея Буркова. Ранее израильские газеты писали, что Москва предлагает обменять Иссахар на россиянина.
"После внимательного изучения проблемы я решила отозвать ходатайство. Наама не будет козырем для русского хакера и его людей. Я молюсь, чтобы моё решение не ухудшило положение моей дочери в российской тюрьме", — цитирует Яффу Иссахар газета "Едиот ахронот".
Она заявила, что полностью уверена, что власти Израиля смогут добиться освобождения её дочери.
- 25-летняя Наама Иссахар летела в Тель-Авив из Индии транзитом через Москву. При досмотре в московском аэропорту у неё в багаже обнаружили около 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отрицала обвинения в контрабанде, за которую её осудили.
- Бурков был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США – там его подозревают в киберпреступлениях. Его подозревают в причастности к хищениям с банковских карт и администрировании форума для кардеров — мошенников, похищающих данных платёжных средств.
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