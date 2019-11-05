Государственная дума России приняла в первом чтении два законопроекта о возвращении вытрезвителей и правилах отправки туда людей.

Согласно первому документу, региональные власти получат право создавать специальные учреждения, куда будут доставлять людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также неспособных самостоятельно передвигаться. Законом предусмотрено создание вытрезвителей на основе государственно-частного партнерства, то есть их услуги могут быть платными.

Второй законопроект разрешит полицейским доставлять людей в вытрезвители из общественных мест, а также для освидетельствования – при проверке информации о преступлениях. Основанием для отправки в вытрезвитель может стать и письменное заявление о том, что человек угрожает чьей-то жизни или имуществу. Эти поправки предлагается внести в федеральный закон "О полиции".

Авторы законопроектов считают, что возвращение вытрезвителей, упразднённых в России с 2011 года, позволит разгрузить медицинские учреждения, куда сейчас доставляют людей в состоянии алкогольного опьянения.